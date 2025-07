Estudiante de la UNMSM acampó ocho días y se convirtió en el 'Gusano Legendario' del almuerzo especial por Fiestas Patrias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Miles de estudiantes de la UNMSM participaron en el tradicional almuerzo por Fiestas Patrias. | Fuente: RPP

Este miércoles 16 de julio se realizó el tradicional almuerzo por Fiestas Patrias en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), un evento que con el paso de los años se ha convertido en toda una festividad en la ‘Decana de América’.

Este almuerzo, que congrega todos los años a miles de universitarios, tiene una tradición muy arraigada en la casa de estudios: conocer al estudiante que ganará el título de ‘Gusano Legendario’, que se otorga a quien se encuentra en el primer lugar de la fila.

Este año, la distinción de la llevó el joven Junior Román, estudiante de la Facultad de Educación, quien acampó ocho días para poder ser el primero de la fila.

En diálogo con RPP, el estudiante de 19 años dijo que ser el ‘Gusano Legendario’ era un reto personal, mas aún después de que el año pasado quedara muy cerca de ganarse la distinción: fue el segundo de la fila.

“Ya estaba mentalizado ya desde el inicio del ciclo. Dije, este ciclo (el título) es mío sí o sí. Tengo que hacerlo sí o sí, porque ya tenía la carpa, que la había comprado el ciclo anterior, pero lastimosamente no alcancé”, comentó.

“Un honor (haber ganado el título). Me siento satisfecho con lo que he hecho. Siento que esto es una vivencia que nadie me la va a quitar”, añadió.



“Me van a dar doble ración”

Junior Román comentó que, como reconocimiento a su esfuerzo, recibirá “doble ración” en el almuerzo especial por Fiestas Patrias de la UNMSM.

“Yo siempre vengo al comedor, y soy muy fanático del comedor. Me encanta la sazón del que cocina. Es bien contundente el almuerzo, y me van a dar doble la ración, encima”, comentó.

El joven se despidió de la entrevista, agradeciendo a sus familiares y amigos, que lo ayudaron a conseguir este logro. “Tengo un ‘filo’ (mucha hambre), me lo voy a comer todo”, comentó entre risas.

Miles de alumnos de la ‘Decana de América’ participaron en este almuerzo especial por Fiestas Patrias. Muchos de ellos acamparon con días de antelación en las instalaciones del campus universitario.