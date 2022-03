La rectora anuló el proceso de admisión recientemente realizado. | Fuente: Andina

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) decidió anular el proceso de admisión 2022-II. Esto tras la filtración de la prueba de conocimientos exigida para ingresar a esta casa de estudios. Así lo anunció la rectora Jeri Ramón Ruffner.

"Ante la ausencia de la fiscal de prevención del delito, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ve en la necesidad de declarar la nulidad de todo el proceso de admisión 2022-II por haberse filtrado la prueba en horas de desarrollo de este examen", indicó en conferencia de prensa en ciudad universitaria.

Jerí Ramon manifestó que la medida se toma "en salvaguarda del prestigio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos".

"El pago (por concepto de derecho al examen de admisión) de los postulantes queda asegurado y se programará para una nueva fecha el examen, tomando todas las prevenciones habidas y por haber".

La rectora indicó que la decisión incluye la suspensión de las pruebas de esta semana y del día de mañana, así como las tomadas el fin se semana pasado, el sábado 12 y domingo 13 de marzo.

"Pedimos la comprensión de los padres de familia. No podemos permitir el ingreso de alumnos comprando pruebas y que no se hayan dedicado a estudiar. San Marcos es competencia, San Marcos no puede darse el lujo de recibir negociantes dentro de nuestra querida alma mater", agregó.

Proceso de admisión

El pasado fin de semana se llevó a cabo el proceso de admisión 2022-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y se está desarrollando en medio de acusaciones de supuesto fraude en redes sociales.

Usuarios de las redes se denunciaron una serie de irregularidades en el examen de admisión del día sábado 12 de marzo, donde más de 9 mil postulantes se presentaron para intentar alcanzar una vacante para el área de Ciencias de la Salud.

Dentro de las publicaciones, se muestran supuestas capturas con docentes y funcionarios detrás de la organización del examen de admisión intentando facilitar el ingreso de los postulantes.

Ante la viralización de estas publicaciones, la casa de estudios rechazó todas denuncias alegando un “intento de desprestigio”.

“Rechazamos rotundamente este intento de desprestigio, puesto que las estrictas medidas de seguridad aplicadas en la elaboración, impresión y distribución del examen garantizan la idoneidad del proceso de admisión”, precisó el comunicado.

En el mensaje, señala que existe un software auditado que “demuestra la imposibilidad de la filtración del examen de admisión”.

Pese a ello, UNMSM ha solicitado la intervención del Ministerio Público para el “inicio de las investigaciones para determinar las responsabilidades e iniciar la acción penal si corresponde”.

La rectora Jerí Ramón aseguró que “no es cierto que haya habido fraude” en el proceso y declaró a TV Perú que “hay grupos políticos que van a buscar originar el caos”.