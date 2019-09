Jorge Muñoz, alcalde de Lima. | Fuente: RPP Noticias

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, reiteró que no se construirá la oreja vial en inmediaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como estaba previsto en un proyecto de la Municipalidad de Lima desde la gestión de Luis Castañeda, y que la cesión de 9,500 m2 del terreno de la universidad para obras alrededor del campus "en principio", no va. Además, consideró que sería "ilógico" demoler el bypass de la avenida Venezuela, como han sugerido alumnos y organizaciones.

En entrevista con RPP Noticias, el alcalde de Lima reconoció que esta obra "es una herencia lamentable" de la gestión anterior de Luis Castañeda. Pese a esto, dejó en claro que la propuesta actual no contempla demoler el bypass, tal como lo plantea la Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima (UDEAI).

"Hay cosas que ya están hechas, bien o mal, pero están hechas así. Sería ilógico que la ciudad demuela una obra que le costó mucha plata a la ciudad, mal o bien concebida, y que además no invade el campus", dijo en Ampliación de Noticias.

"Lo que está hecho, hecho está. Eso está clarísimo. Eso es un asunto que así lo hemos heredado, lo tenemos, y los limeños utilizan lo que está hecho. Lo que hay que hacer es poder implementar el resto de las cosas que faltan, pero hacerla bien y respetando la autonomía del campus universitario. Esa ha sido mi posición siempre", agregó.

Asimismo, señaló que propondrá que profesionales de la facultad de Ingeniería Civil de la Universidad San Marcos contribuyan, junto con otros especialistas, a lograr una solución que beneficie a los alumnos y que respete los acuerdos firmados durante la campaña electoral.

"Voy a proponer una obra que dé tranquilidad a los propios alumnos, incluso hay la proyección de una estación del Metro de Lima que les dé un servicio a los alumnos. Todo eso se tiene que consensuar para que haya ninguna situación de conflicto", señaló.

En otro momento, el alcalde se comprometió a no hacer "nada que sea invasivo en el campus, y nada que no se haya consensuado". En ese sentido, descartó que esté buscando desconocer el acuerdo firmado con los estudiantes hace un año.

"Como esto me parecía una situación invasiva, yo les dije a los alumnos que la 'oreja del mudo' no iba. Eso lo he expresado antes y ahora (…) Ni siquiera hemos planteado algo diferente a lo dicho ahí (en el acuerdo), nuestra posición es clara: ese proyecto no va", insistió.