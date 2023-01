Terminal de Atocongo repleto de gente buscando pasajes para viajar | Fuente: RPP

La alta demanda de pasajes para regiones como Arequipa, Puno y Cusco ha causado que no haya más boletos para vender. Esto dejó como consecuencia que cientos de personas se queden en el terminal de Atocongo, en San Juan de Miraflores, sin poder viajar luego de pasar las fiestas de Año Nuevo.

A este suceso se le suma que los pasajes se hayan incrementado al doble de su precio. Algunos usuarios comentaron a RPP que se teme al reinicio de las protestas sociales porque eso significaría bloqueo de vías como pasó en diciembre.

"He venido a encontrarme con mis hijas. Ahora con el paro tengo que regresar pues (a Puno) la demanda de pasajes está full. No hay carros y mañana volveré para viajar lo más temprano posible para avanzar sino no se podrá. Nos va a agarrar en medio camino y vamos a quedar varadas", expresó una señora llamada Martina.

Otra usuaria de nombre Paola denunció que una empresa de transportes subía los precios a cada hora que pasaba y no había un libro de reclamaciones.

"La señorita de 130 subió a 150 soles el boleto y luego a 200. Se pone malcriada y me dice 'no te voy a vender, devuélveme el pasaje'", manifestó.

Similar situación se vive para viajar al norte

Ciudadanos se comunicaron con el Rotafono de RPP Noticias y reportaron el incremento de los precios en los pasajes en el terminal terrestre de Naranjal, en Los Olivos. Especialmente para ir al norte del país.

La señora indicó que usualmente los pasajes hacia la capital de Lambayeque cuestan a 70 soles; sin embargo, ahora los precios rondan entre los 180 y 220 soles, dependiendo de la ubicación de los asientos en el bus. La ciudadana dijo que está sorprendida, ya que es la primera vez que los costos de los boletos llegan a ese monto.

Las personas que tienen que viajar indican que el alza de precios se debería a que el terminal terrestre no estuvo funcionando el 31 de diciembre, ni el primero de enero.

Cancelaciones de vuelos

Por otro lado, La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) señaló en un comunicado que la cancelación de algunos vuelos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, reportados también por los usuarios en los últimos días, se debió estrictamente por temas climatológicos.

“Debido a la alta demanda de vuelos, como es habitual en estas fechas, Corpac priorizando la seguridad de las operaciones aéreas, ha establecido un rango de aproximadamente 10 minutos de distanciamiento entre vuelos, el mismo que ha sido comunicado previamente a las aerolíneas”, informó.

“Asimismo, debemos resaltar que la cancelación de algunos vuelos en el Aeropuerto de Arequipa y vuelos internacionales desde y hacia Estados Unidos, se debió estrictamente a temas climatológicos”, agregó.