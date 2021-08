Estadio Monumental: se registran largas filas de autos y peatones en vacunatorio de EsSalud | Fuente: RPP Noticias

Largas filas para la entrada vehicular y peatonal se registró desde las 5 de la mañana en los exteriores del vacunatorio de EsSalud ubicado en el Estadio Monumental de Ate. Varias personas acudieron a este punto con la intención de recibir su segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19; sin embargo, encontraron que las puertas cerradas para los rezagados.

La ciudadana Liliana Lima, una de las afectadas, comentó a través del Rotafono de RPP Noticias que ella estuvo programada para recibir su segunda dosis de la vacuna el pasado domingo; no obstante, ese día se acabaron las dosis y tuvo que regresar a su casa. Desde ese día cuenta que ha acudido al vacunatorio en busca de su dosis, pero, lamentablemente, la situación se repite.

Esta mañana la señora llegó hasta la puerta principal de este vacunatorio hasta donde también llegaron más de 50 personas para reclamar. A este lugar también se tuvo que hacer presente la Policía para atender el reclamo de los ciudadanos. Según reportaron, estas personas son rezagadas debido a la falta de dosis en el vacunatorio.

"El domingo se acabaron las vacunas, no dijeron que regresemos el lunes. El lunes no hubo vacunas, vimos el martes, pero como a las 9:30 de la mañana ya no había vacunas. Entonces nos dijeron que regresemos hoy a las 5 de la mañana, sin embargo, hasta ahorita no nos dan solución a este tema", indicó una afectada a RPP Noticias.

En el lugar las personas afectadas reportaron que les han indicado que solo van a atender a las personas que están programadas para este miércoles; no obstante, su reclamo se debe a que ellos estaban programados para ser vacunados desde el domingo pasado, pero hasta el momento no han podido ser inmunizados por la falta de dosis.

Minsa asegura que mantiene vacunación de segundas dosis

Hace unos días, la licenciada Gabriela Jiménez, directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud, informó la suspensión der la aplicación de las primeras dosis del lunes pasado debido al retraso del ingreso de un lote de vacunas Sinopharm, sin embargo, garantizó la continuidad de los programados para segunda dosis y de los adolescentes de 12 a 17 años del grupo de trasplantados.

"El día de hoy (lunes pasado) continuábamos con la programación de primeras dosis a personas de 38 y 39 años. Sin embargo, hay un retraso en el ingreso de un millón de dosis de Sinopharm y esto ha originado que se esté postergando el inicio de las primeras dosis para los siguientes días, porque lo que sí tenemos que asegurar es la aplicación de la segunda dosis, que por línea de tiempo no podemos dejar de atender”, explicó.

"En nuestros centros de vacunación están vacunando en segunda dosis, que tenemos citadas entre 35 mil y 50 mil personas por día. Estamos iniciando la primera dosis en grupos especiales, como los adolescentes de 12 a 17 años en el grupo de trasplantados", acotó.

