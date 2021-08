Jonathan Maicelo recibe la primera dosis contra la COVID-19.

El boxeador nacional Jonathan Maicelo recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en la ‘Vacunatón’ de la playa Miller en Jesús María, como parte de la campaña de Essalud, e hizo un llamado a sus seguidores a vacunarse.

“Ya estoy vacunado, más no se puede pedir”, mencionó el deportista en una entrevista con un reportero de EsSalud. “Todas las vacunas son como las tabas (zapatillas), todas cumplen su función”, agregó.

El deportista hizo un llamado a las personas mayores de 38 años a vacunarse porque en los últimos días se ha revelado cierto rechazo a la vacuna de Sinopharm, sin embargo, cada vez más figuras públicas se han mostrado a favor de la vacunación.

Por ello, Jonathan Maicelo dijo sentirse agradecido por la oportunidad e hizo un llamado a las personas que aún no se han vacunado.

“A todos esos irresponsables que se pusieron una vacuna o no se la pusieron vengan a vacunarse, tengan respeto por la gente de Essalud que está arriesgando sus vidas para vacunarnos y vacúnense. Yo ya lo hice”, señaló a un medio local.

Melania Urbina también se vacunó junto a Jonathan Maicelo

El boxeador no llegó solo a la ‘Vacunatón’. La actriz peruana Melania Urbina también asistió a recibir la primera dosis contra la COVID-19 y también hizo un llamado a las personas a participar.

“El equipo es muy profesional, te explican paso por paso lo que tienes qué hacer, lo que podría pasar, abren la vacuna delante de ti, la llenan delante de ti como no tener absoluta confianza”, comentó la actriz. “De verdad no sentí nada (dolor), no sé si fue la alegría o la emoción”, agregó Urbina en entrevista a EsSalud.

“Todas las vacunas sirven, hay que ponerse las dos dosis, una no es suficiente. Si todo el personal de salud que son los que más han expuesto su vida están vacunados con Sinopharm y ha funcionado, quien somos nosotros para no recibir con alegría y agradecimiento esta vacuna”, agregó.

