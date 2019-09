¿Verdadero o Falso? | Daniel Urresti: “En Los Olivos [...] ya no tenemos [...] comerciantes informales o ilegales. Hemos erradicado el 95%”

Esto dijo Daniel Urresti | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

Daniel Urresti, gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos

Contexto: Entrevista en RPP

Fecha de la declaración: 13 de septiembre del 2019

En principio, las cifras relacionadas al comercio informal en el Perú provienen de las mismas municipalidades provinciales y distritales. De acuerdo con información del INEI, esta información fue requerida inicialmente en la Primera Encuesta Nacional de Municipalidades, llevada a cabo entre julio y diciembre de 1994, y cuya finalidad principal era conocer la infraestructura, el equipamiento y los servicios de los gobiernos locales. Conforme se puede hallar en el Capítulo 16 de dicha encuesta, referido a la actividad comercial, Los Olivos registraba en ese entonces 2.752 vendedores ambulantes.

Posteriormente, en 2001, se promulgó la Ley N°27563 que creó el Registro Nacional de Municipalidades (Renamu), a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Desde entonces, el INEI diseña un formulario cada año para las 194 municipalidades provinciales, 1.635 municipalidades distritales y 1.696 municipalidades de centros poblados en todo el país.

Con esta reforma, el rubro de comercio informal pasó a ubicarse dentro del Módulo V, correspondiente a Servicios Públicos Locales. En el formulario del Renamu del 2017, por ejemplo, el comercio informal solo figura con ese nombre entre los distintos tipos de intervención del Serenazgo del distrito. En tanto, el registro del número de establecimientos de servicios y locales comerciales en funcionamiento del mismo formulario no distingue entre formales e informales.

A una consulta para esta verificación, el econometrista y exjefe del INEI Farid Matuk explicó que los datos allí vertidos no son verificados por un organismo independiente. “El INEI envía este formulario y cada municipalidad responde lo que le parece, por lo tanto, la información sobre comercio informal es muy frágil. La manera más eficiente de medir el comercio informal es contar cuántos ambulantes hay en una manzana y extrapolar esta información al distrito. Eso, en el Perú, nadie lo ha hecho”, manifestó.

Matuk también señaló que las cifras globales de informalidad con las que cuenta el INEI actualmente provienen del Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), que se realiza continuamente durante el año. “Los encuestadores preguntan por la actividad económica a la que se dedica una persona, que puede ser la venta de golosinas en un semáforo o de comida en la vereda. Luego, se contrasta esta información con el universo de Sunat y de la diferencia se obtiene la cifra de informalidad en el Perú”, señaló el exjefe del INEI, tras subrayar que esta información no está desagregada por distritos.

Patricia Alata, abogada y coordinadora de la asociación Lima Cómo Vamos, una organización independiente dedicada a vigilar las condiciones de vida en la capital, coincidió con Matuk en que no hay una institución que tenga cifras certeras sobre comercio ambulatorio a nivel distrital. “Hay un estudio realizado por Ceplan hace unos años que estimó el número de trabajadores informales en el Perú, pero no especifica el distrito al que pertenecen ni al rubro al que se dedican”, explicó. Alata también indicó que, si bien el Renamu es una fuente oficial, este se basa en la buena fe de las municipalidades y contiene información no contrastada.

No obstante, la ausencia de cifras certeras sobre comercio informal a nivel distrital, Ojo-Publico.com hizo consultas a distintas oficinas relacionadas con el tema en la Municipalidad de Los Olivos y en el portal oficial de la misma para conocer si dicha comuna tiene información actualizada sobre dicha actividad, sin éxito.

Cabe precisar que la referencia oficial más cercana es la Ordenanza N°451 CDLO, aprobada por el Consejo Municipal de Los Olivos el 13 de diciembre del 2016, en la que se indica que: “toda persona natural dedicada al comercio ambulatorio requerirá para el desarrollo de sus actividades una autorización otorgada por la Municipalidad de Los Olivos”. Para obtener dicha autorización, el municipio establece una lista de nueve requisitos, entre los que se encuentra tener cuando menos 18 años de edad, la copia de sanidad vigente, dos fotografías tamaño pasaporte, un croquis de la ubicación solicitada y estar inscrito en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

Ojo-Publico.com se comunicó con la gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Los Olivos, la arquitecta Rosa María Ita Martínez, para conocer si a partir de la aplicación de esta ordenanza se había elaborado un padrón o si se tenía una proyección precisa sobre el número de comerciantes informales en el distrito antes y después de los operativos, pero en su oficina se nos indicó que el encargado de ver era el tema era el señor Carlos Huavil, quien según la misma fuente es un colaborador externo, y no ocupa un cargo dentro de la municipalidad.

La misma consulta fue trasladada a la subgerencia de Fiscalización y Control Urbano, a cargo de Domingo Traslaviña, pero tampoco se obtuvo respuesta de esta dependencia al cierre de esta edición.

Consultado para esta verificación, Daniel Urresti comentó que “todo lo referente a ese tema [cifras sobre comercio informal] ya lo he declarado a los medios. No sé qué más podría agregar”. Al insistir en solicitarle que precise el sustento de su afirmación, el gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos no volvió a contestar los mensajes.

Tras lo expuesto, Ojo-Publico.com concluye que la afirmación del gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Los Olivos, Daniel Urresti, acerca de que su gestión ha reducido hasta 95% el comercio informal en este distrito no es verificable.