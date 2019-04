Verdadero o Falso | Salvador Heresi: “El Estado Peruano no [ha] tenido una defensa por parte de una persona acreditada por el Estado”

| Fuente: RPP

Salvador Heresi, congresista de la República

Contexto: Entrevista en RPP

Fecha de declaración: 11 de abril del 2019

Link: https://www.youtube.com/watch?v=4MUV5ZigMWE [24:10 - 24:30]

En esa entrevista, el congresista Heresi apuntaló su argumento acerca de una presunta indefensión legal bajo responsabilidad del actual Gobierno con los siguientes términos: “Porque entiendo que el procurador no tenía personería jurídica para accionar en la audiencia del día de hoy. Entonces, ha habido también una mala defensa por parte del Estado Peruano en la audiencia en la que hoy día Hinostroza ha logrado su libertad".

Consultado para esta verificación, Heresi indicó a OjoPúblico que hizo esta declaración basado en un comentario que leyó en redes sociales, el cual afirmaba que el Estado peruano no acreditó una defensa legal para la audiencia, realizada el pasado 10 de abril en Madrid. “Al parecer, (el Estado Peruano) no ha tenido defensa”, pero “no podría afirmarlo al 100%, porque no tengo la información. Sería bueno que, por transparencia, lo aclare el procurador anticorrupción”.

“[De] lo que yo tengo la sospecha es que él ha ido a hacer acto de presencia, pero no ha podido ejercer ningún tipo de (defensa), si es que no han apersonado a un abogado con colegiatura en España. Porque, si no han acreditado a un abogado, cómo un abogado peruano va a un tribunal español”, comentó.

En principio, OjoPúblico verificó que, al contrario de lo dicho por Heresi, el Estado Peruano sí cuenta con una representación legal para el proceso de extradición que se sigue contra Hinostroza en España, la cual está a cargo del estudio Pelayo, Clemente, Baos - Abogados, de Madrid. Según el Contrato N° 103-2018-JUS, revisado para esta verificación, el acuerdo fue firmado con el Ministerio de Justicia y Derecho Humanos el 7 de diciembre del 2018.

El cierre de este contrato fue la culminación de un proceso que se inició con el requerimiento de la Procuraduría Pública Anticorrupción, el 23 de noviembre del 2018, realizado mediante los Términos de Referencia N° 402 - Pedido de Servicio N° 06779.

Esto se dio en el marco de las funciones que tienen los procuradores asignados para casos con sede jurisdiccional extranjera, las cuales se detallan en el Reglamento del Decreto Legislativo N°1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado (Decreto Supremo N° 017-2008-JUS). En el capítulo II, del título IV De la Defensa Jurídica del Estado, se precisa que, si bien la defensa del Estado se encuentra a cargo del procurador designado, este puede “delegar el ejercicio de la defensa en los abogados extranjeros contratados para tal fin, en cuyo caso coadyuvará a la misma”.





Leyenda: Decreto Supremo N° 017-2008-JUS | Fuente:

Tras su designación como procurador Ad hoc del proceso de extradición del ex juez Hinostroza, Amado Enco se reunió desde el 19 al 24 de noviembre del 2018 con diversos estudios jurídicos españoles interesados en ejercer la representación del Estado Peruano.



Finalmente, el funcionario recomendó la contratación del Estudio Pelayo, Clemente y Baos - Abogados para que ejerza la “defensa de los intereses del Estado peruano ante las autoridades jurisdiccionales del reino de España en el proceso de Extradición activa del ciudadano peruano César José Hinostroza Pariachi”, según precisa el documento revisado por OjoPúblico.

En diciembre del año pasado, la sección primera en lo penal de la Audiencia Nacional de España aceptó formalmente el apersonamiento para este caso de los abogados Arturo Ventura Püschel y Luis Pidal Allende Salazar, integrantes del mencionado bufete. En la resolución se detalla que “se tiene por designados a dichos profesionales, quienes ejercerán la representación y defensa del Estado peruano, entendiéndose con estos las ulteriores diligencias que se practiquen en la presente causa”.

Consultado al respecto, el procurador Amado Enco desmintió la afirmación del congresista Salvador Heresi y precisó que en la última audiencia participó un integrante del estudio jurídico español Pelayo, Clemente y Baos.

“(Él) ha dicho que el Estado Peruano no ha acreditado a ningún abogado en la audiencia, (y) eso es falso, porque los escritos de los abogados de Perú, que se han presentado, están allá en la audiencia. En la audiencia del 10 de abril, estuvo Luis Baos Caña, abogado que hizo los alegatos en representación del Estado Peruano”, comentó.

OjoPúblico también se comunicó con el abogado Ventura Püschel, quien lidera la representación legal del país en el proceso de extradición de Hinostroza. “El Estado Peruano estuvo, en efecto, debidamente representado durante la vista de extradición celebrada ante la sección 1 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional [de España]. Intervino en su representación el abogado Luís Baos Cañas”, remitió el letrado por escrito.

Leyenda: Esta fotografía confirma que el abogado Luis Baos (a la derecha) estuvo presente en la audiencia de vista del proceso de extradición contra César Hinostroza, realizada el 10 de abril del 2019. | Fuente: Panorama

En dicha audiencia estuvo presente el procurador Enco, aunque en calidad de observador, pues los únicos que pueden ejercer representación legal ante el tribunal español son los letrados acreditados.

Al respecto, el jurista Ventura Püschel explicó a OjoPúblico que, según las leyes españolas, un abogado extranjero que no se encuentre colegiado en España no podría apersonarse legalmente ante un proceso, pues es requisito para ejercer la representación legal. Precisamente por esto “el Estado peruano ha optado por contratar a un estudio español para que lo acompañe y asesore durante todo el proceso, y eso, lógicamente, también incluye intervenir en su nombre durante la vista”, mencionó.

A su vez, la Ley de Extradición Pasiva, que regula este tipo de procedimientos, establece que durante la vista de causas solo pueden intervenir el fiscal, el reclamado de extradición, asistido por un intérprete, de ser necesario, y su abogado, y adicionalmente un representante del Estado requirente, si lo hubiera solicitado.

Ventura Püschel explicó que incluso si el Estado Peruano hubiera solicitado que un funcionario peruano pudiera ser escuchado durante la vista de causa, esa participación hubiera sido únicamente protocolar, ya que legalmente solo pueden apersonarse los abogados acreditados.

Durante la consulta para esta verificación, el congresista Heresi también fue informado sobre la existencia del contrato realizado con el estudio Pelayo, Clemente y Baos para que represente al Estado Peruano en el proceso de extradición de Hinostroza. Al respecto, el legislador admitió que, si es que existió un abogado acreditado en la audiencia, su afirmación habría sido imprecisa y agregó que le gustaría verificar eso. “[...] la única manera, no es tanto preguntarle al procurador, si no verificarlo en las mismas piezas procesales para saber si verdaderamente estaba o no. [Pero] no sé a quién le leí [eso], y yo lo repetí. Solo eso”.

En función a la evidencia revisada, OjoPúblico concluye que la afirmación del congresista Salvador Heresi respecto a que el Estado Peruano no ha tenido defensa legal por parte de una persona acreditada durante la audiencia del 10 de abril que vio el pedido de extradición del exjuez César Hinostroza, es falsa.