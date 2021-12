VES: familia pide que no cese la búsqueda del joven que murió ahogado en la playa Venecia

Jefferson Suárez dejó en la orfandad a una pequeña niña. | Fuente: Rotafono

Los familiares de Jefferson Suárez (26) pidieron que no cese la búsqueda del cuerpo del joven, de nacionalidad venezolana, quien murió ahogado el pasado domingo en la playa Venecia, en el distrito de Villa El Salvador (VES).

“Hacer un llamado a las autoridades que, por favor, me ayuden a encontrarlo, ya que está desaparecido y no nos han ayudado en nada. No han buscado, no nos han dado respuesta de nada”, dijo Yusleiver Torreyes, pareja del joven padre, a través del Rotafono.

“Quisiera que me ayudaran, me apoyaran. Necesitamos buscarlo, tenerlo. Es doloroso y lamentable lo que ha ocurrido”, agregó.

Lamentable muerte

Jefferson Suárez murió ahogado luego de ingresar al mar durante las celebraciones de su cumpleaños. Según contaron testigos, el joven fue arrastrado por la corriente y no pudo regresar a la orilla.

Los familiares denunciaron que no fueron atendidos de forma oportuna por el personal de Serenazgo ni tampoco pudieron ubicar un salvavidas cuando el hombre pedía ayuda.

Jefferson Suárez deja en la orfandad una pequeña niña en su natal Venezuela.



