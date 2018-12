La señora Socorro mostró a RPP las condiciones en las que vive desde hace un año. | Fuente: RPP

Socorro Cereceda Cáceres tiene 79 años y es bisnieta del expresidente de la República, Andrés Avelino Cáceres. Sin embargo, ya cumplió más de un año viviendo prácticamente en una calle de Cieneguilla, luego de que la desalojaran del albergue donde residía por una disputa del terreno.

En Conexión de RPP, la señora Cereceda comentó que ella no cuenta con los medios necesarios para mudarse a otro lugar, debido a que el Congreso le anuló la pensión de sobreviviente que recibía por su madre, que fue trabajadora de esa institución.

“En la calle estoy viviendo un año o sea el 13 de septiembre del año pasado. De forma muy precaria sin luz sin agua (…) Me quitan (la pensión) diciendo que tengo RUC de segunda categoría, pero la Sunat dice que no tengo RUC y la Superintendencia me ha dicho que no tengo segunda categoría. En el Congeso se han equivocado por un mal entendido con la cooperativa de ahorro y crédito San Isidro”

Multa de la municipalidad

Agregó que pese a su situación económica, la Municipalidad de Cieneguilla le puso una multa de S/4,150 por haber construido una vivienda de calaminas en el jirón Huiracocha de la zona B de Tambo Viejo.

“La municipalidad me está poniendo una multa de 4,150 soles. Ellos saben que no tengo nada porque ellos tienen los documentos de que me han robado todas mis cosas, pero no hacen caso de eso y a parte que tengo que desalojar en 30 días”.

Ayuda

Al respecto, comentó que espera que personal del Congreso se acerque para que verifiquen la situación en la que se encuentra a fin de que se le devuelva la pensión. Pidió también que la apoyen con alimentos y medicinas por las enfermedades que la aquejan.

“Quisiera que desde el Congreso como tienen un departamento legal y un departamento médico venga un médico con una asistenta social, que siempre se han negado en venir, para que puedan ver en qué situación me encuentro (…) En estos momentos necesitaría una canasta de víveres porque no tenemos nada y Ensure porque estoy con osteoporosis”.