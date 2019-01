El alcalde George Forsyth dijo que los muros no podían seguir ahí para que sirvan de depósito municipal. | Fuente: RPP Noticias

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, lideró el derribo de los muros del museo al aire libre en la Plaza Manco Cápac, los cuáles rodeaban al monumento del inca.



“La plaza es el orgullo de La Victoria. Y queremos cambiarle la cara al distrito. Esto es algo que pedían los vecinos a gritos de que se devuelva plaza porque este es un espacio público. (…) Vamos a hacer un diseño donde todos lo victorianos decidan”, declaró a RPP Noticias el alcalde de La Victoria.



Con maquinaria pesada se destruyeron los muros que eran parte de un museo que tenía como fin revalorar el legado incaico que reflejar una ciudadela inca. El levantamiento de esta construcción se realizó en 2012, durante la gestión del exalcalde Alberto Sánchez Aizcorbe.



El museo era abierto solo por algunos días y horas y no tenía mantenimiento. El alcalde George Forsyth pudo constatar que el lugar era usado como depósito por la anterior gestión del encarcelado Elías Cuba.



Animalistas, denunciaron que la Municipalidad no avisó sobre la demolición y que algunos gatos, que vivían dentro de este museo se han visto afectados. Al respecto, el alcalde dijo que no puede permitir que los “animales vivan así”, en condiciones no favorables.

