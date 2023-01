Los bomberos controlaron la emergencia en Villa El Salvador tras un rápido trabajo | Fuente: RPP | Fotógrafo: Claudia Díaz

Un incendio afectó este domingo dos predios ubicados en la calle Las Maquinarias 67 de Pachacutec en el distrito de Villa El Salvador. Los bomberos tuvieron que utilizar cuatro autobombas para controlar la emergencia tras el temor de los vecinos de que el fuego afectara las viviendas aledañas.

"El día de hoy atendimos la emergencia alrededor de las 8:15 p. m. clasificado como código 2. Se tratan de dos predios que son un taller de carpintería. Entre ambos se tratan de 500 metros cuadrados de los cuales 200 fueron comprometidos. Trabajamos rápidamente para evitar que el fuego se propague por las viviendas contiguas. Hemos usado cuatro autobombas, una ambulancia y al menos una treintena de efectivos. La emergencia ya fue controlada", explicó Antonio Arana Cárdenas, jefe de la Segunda Brigada Lima Sur a RPP.

No se registraron víctimas mortales ni heridos pues en el interior de los predios no se encontraban personas. La causa del siniestro es materia de investigación según señaló el jefe de los Bomberos, mientras las viviendas aledañas no se vieron afectadas.

Incendio destruye almacén de reciclaje

Lo sucedido en Villa El Salvador no fue el único siniestro de este fin de semana. Un incendio consumió la madrugada del sábado un predio donde se guardaba material reciclable. El miedo creció entre los habitantes de la zona, porque al lado del lugar había una vivienda donde se guardaban pirotécnicos.

El vicecomandante departamental de Lima Centro, Marco Pozo, detalló que los hombres de rojo se vieron en la obligación de ingresar a la vivienda contigua al predio que se incendiaba, con el objetivo de remojar el material pirotécnico para evitar una catástrofe.

No se registraron heridos ni fallecidos tras este incendio en Villa El Salvador | Fuente: RPP

“Hemos identificado que en la casa contigua había cierto material pirotécnico, que hemos tenido que remojarlo porque si no iba a ser bastante peligroso”, comentó Pozo a RPP Noticias.

Aunque tuvieron dificultades para abastecerse de agua, los bomberos controlaron las llamas al promediar las 03:00 a.m. para tranquilidad de los vecinos.

85 incendios en Año Nuevo

El comandante de los bomberos, Mario Casaretto La Torre, en diálogo con RPP Noticias, reveló que el pasado 1 de enero la compañía tuvo que atender 85 incendios simultáneos en diferentes distritos de Lima y Callao.

"Seguimos concurriendo a incendios de Año Nuevo a la misma hora: 12:10 am., 12:05 am. Estábamos en la compañía de bomberos a punto de saludarnos y tuvimos una emergencia en la av. Nicolás Arriola. Luego fuimos a San Juan de Lurigancho (SJL), donde se produjo un código 3: 7 vehículos prendidos dentro de una cochera, toda una vivienda de una esquina completamente consumida por el fuego", relató.