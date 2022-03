Desorden en colegio tras inicio de clases. | Fuente: RPP Noticias

Este lunes, un millón 300 mil alumnos volvieron a las aulas para iniciar las clases presenciales tras dos años de hacerlo de forma virtual por la pandemia. El colegio N°7096 ‘Príncipe de Asturias’ de Villa El Salvador no fue excluido y desde las 7 de la mañana abrió sus puertas a los estudiantes.

Alumnos de primaria se mostraron felices. La pequeña Zoe de 7 años expresó a RPP Noticias que estaba feliz de poder ver a sus amigos y de que la profesora le haya podido ayudar con sus tareas.

“Fue muy divertido. Me puse feliz porque la miss me ayudó mucho con las tareas”, contó. Sin embargo, esta felicidad no fue compartida por los padres de familia.

Ellos contaron que la institución estaba desorganizada el primer día y los profesores y auxiliares no permitieron que los padres ingresen al colegio a acompañar a los menores a sus aulas y esto ha ocasionado que algunos se pierdan.

Esperan soluciones

“Cuando llegué, no había ni profesores ni auxiliares para llevarlos a los salones. A mi niño le dijeron ‘sube al segundo piso’ y llegó, pero dice que en el trayecto no hubo nadie que le indicara el camino”, contó una madre de familia.

Los padres piden que los menores, con mayor énfasis en los mas pequeños, sean acompañados hasta los salones y esperan que este problema se solucione para el día de mañana.