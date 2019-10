Francisco Naquira, jefe de la División Desconcentrada de Investigación Criminal (Dirincri), dijo que los policías involucrados niegan las acusaciones. | Fuente: Agenda País

Este lunes, Jennifer Villena Vásquez denunció que policías de la Comisaría de Villa El Salvador la extorsionan pidiéndoles la suma de 20 mil soles. Estos, presuntamente se habrían enterado de ella iba a cobrar una indemnización del INEI, debido a una violación que sufrió en 2017 cuando censaba una vivienda.



“La inspectoría General de la Policía va a ser bastante meticulosa, y en caso de detectar y establecerse el hecho, se va a obrar conforme la norma establece, que es la separación inmediata del personal policial”, dijo a RPP Noticias el coronel Francisco Naquira, jefe de la División Desconcentrada de Investigación Criminal (Dirincri).



El coronel confirmó que la mujer fue intervenida por personal policial el 10 de agosto, tal como menciona en su denuncia, junto a su hermano Fhael Lucio Villena Vásquez y Jonathan Nelson Llerena Gómez.



“Se tenía conocimiento que tenían presuntas acciones ilícitas. Y al no constatarse la evidencia de alguna vinculación con algún tipo de delito y al no contar con documentación al momento de la intervención, fueron conducidos a la dependencia para ser identificados”, dijo Francisco Naquira.



Niegan extorsionamiento

Indicó que, según el reporte inicial, no ha habido ningún contacto telefónico de parte de los agentes con la señora, luego de la intervención. El superior Arturo Pastor Vargas y el brigadier Luis Barona son dos de los siete implicados en el caso.



Por ello, pidió a Jennifer Villena que se acerque a la Inspectoría General para que brinde más información para la investigación. Además, aseguró que se darán las garantías.



“Ellos tenían la información de que yo había cobrado una indemnización del INEI. Ellos piensan que tenía este dinero. Ellos decían que, si no les daba me iban a sembrar droga, que había droga ahí (en la maleta). Ni siquiera me la mostraron”, narró previamente la mujer a RPP Noticias.