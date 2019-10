Según narró Jennifer Villena a RPP Noticias, los agentes la llevaron al segundo piso de la Comisaría para amenazarla con meterla presa si no les entregaban 20 mil soles. | Fuente: Google Maps

En 2017, Jennifer Villena Vásquez fue ultrajada por un hombre mientras censaba en una vivienda de Villa El Salvador. Dos años después denuncia que policías de la comisaría del mismo distrito la extorsionan.



El pasado 10 de agosto, su hermano menor, Fhael Villena, le pide que lleve una maleta a una zona del distrito. Ella se dirigió en una mototaxi la cual fue interceptada por un auto con lunas polarizadas, del cual descendieron siete presuntos policías, quienes la trasladaron a la Comisaría de Villa El Salvador. Entraron al recinto policial por la cochera.



“Ellos tenían la información de que yo había cobrado una indemnización del INEI. Ellos piensan que tenía este dinero. Ellos decían que, si no les daba me iban a sembrar droga, que había droga ahí (en la maleta). Ni siquiera me la mostraron”, narró a RPP Noticias.

#DirectoEnDirecto | Censadora denuncia supuesta extorsión policial en Villa El Salvador Publicada por RPP Noticias en Lunes, 7 de octubre de 2019

Los hombres la llevaron al segundo piso y le dijeron que ingrese diciendo que iba a poner una denuncia en la Depincri de Villa El Salvador. Los presuntos agentes le dijeron que la conocían y que sabían que tenía dinero.



“Me dijeron que les dé 20 mil soles. Lo que pude juntar, prestándome por aquí y por allá fue 2 mil 300 soles. Hasta ahora me siguen llamando y extorsionando de que me van a sembrar cosas”, afirma.



Ella señala a su hermano, Fhael Villena de actuar en complicidad con los presuntos agentes de la policía. Indica que solo su familia sabía que tenía el cobro pendiente por reparación civil, tras el sonado caso de violación que sufrió mientras censaba en una vivienda.



La mujer ha denunciado este hecho a inspectoría de la Policía y ha sentado una denuncia ante la Fiscalía. Si bien, no recuerda los nombres exactos de los agentes, pudo detallar los apellidos de tres de ellos: Pastor, Barona y Aguirre.



RPP Noticias encontró al hermano de la denunciante en su mototaxi y se le preguntó sobre la acusación. Rafael Villena, en lugar de defenderse, huyó de las cámaras y solo atinó a decir que “ella sabe lo que ha hecho. Deberían entrevistarle a ella”.



Jennifer Villena teme que los presuntos agentes policiales tomen represalias. Por ello, está solicitando garantías para su vida.