Yeni García, hermana de una de las sobrevivientes de la deflagración de gas en Villa El Salvador - ocurrida en enero del 2020 - denunció en RPP Noticias que los afectados no reciben apoyo monetario por parte de las autoridades y tienen que "mendigar" por atención médica y medicinas. "Estamos mendigando, limosneando, rogando (por medicinas) a la municipalidad, que nos apoye de esa manera porque sinceramente nadie quiere asumir su responsabilidad. Aunque ustedes no lo crean, no hemos recibido ni un sol de parte de ninguna autoridad", lamentó.