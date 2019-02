El padre conversó con RPP Noticias en compañía de vecinos de su comunidad. | Fuente: RPP Noticias

El padre Miguel Ángel Montes denunció que fue golpeado por una turba cuando intentó detener una fiesta en una losa deportiva del Grupo Residencial 13, en el Segundo Sector de Villa El Salvador.

“Me rodearon, me agredieron, me tiraron cerveza y uno de ellos me propinó un puñetazo en la nariz que me ha desviado el tabique”, contó el sacerdote a través del Rotafono.

Según su versión, una familia de la zona organiza todos los domingos -desde hace más de dos meses- fiestas en la mencionada losa deportiva, donde los asistentes beben licor y realizan “actos obscenos” hasta altas horas de la madrugada del día siguiente.

Cansado de esta situación, el religioso relató que ha llamado a la Policía Nacional, pero le han dicho -sostuvo- que no pueden intervenir y que el tema compete a la Municipalidad de Villa El Salvador.

Tras ello, dijo que llamó al municipio y pidió la intervención del Serenazgo, pero “vienen y se ponen a tomar con ellos (los organizadores de las fiestas), y se van”.

El padre Miguel Ángel Montes quiere terminar con las fiestas que se realizan frente a su parroquia. | Fuente: RPP