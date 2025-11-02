Combi impacta contra un poste de alumbrado público y deja un fallecido y 15 heridos en Villa María del Triunfo [VIDEO]

El accidente ocurrió en la zona de Nueva Esperanza. La Policía Nacional informó que la víctima mortal de este accidente sería una adulta mayor.

Villa María del Triunfo: despiste de una combi deja un fallecido y 15 heridos en la zona de Nueva Esperanza | Fuente: RPP/Jacqueline Meza

Una unidad de transporte público se despistó la tarde de este domingo en la avenida 26 de noviembre, zona de Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, y dejó un fallecido así como unos 15 heridos.

Este accidente fue grabado por una cámara de seguridad que hay en la zona. En el video se observa cómo la combi, que pertenece a la empresa Virgen Milagrosa del Carmen de Lurín, iba a excesiva velocidad, se sale de la pista e impacta contra un poste de alumbrado público para luego caer de costado. Todo esto sucedió a la altura del paradero 5 de Nueva Esperanza.

Según la Policía Nacional, la fallecida es una mujer de 50 años, cuyo cuerpo estuvo dentro del vehículo durante unas tres horas hasta la llegada del fiscal de turno en Villa María del Triunfo, quien ordenó el levantamiento del cadáver. Los heridos, quienes fueron socorridos por los mismos vecinos, ya fueron trasladados al hospital para ser atendidos.

Las imágenes de este suceso en Nueva Esperanza servirán a las autoridades para las investigaciones y determinar exactamente las causas que provocaron este accidente.

Video de una cámara de vigilancia que captó el momento del accidente. | Fuente: RPP