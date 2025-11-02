Áncash: incendian dos patrulleros en desuso cerca de comisaría en Nepeña

la Policía Nacional no descarta que se trate de un ataque en represalia por los constantes operativos que se realizan en el distrito.

Dos patrulleros policiales en desuso se incendiaron cerca de la comisaría San Jacinto en el distrito de Nepeña, provincia del Santa, región Áncash.

La División Policial de Chimbote informó que este incidente ocurrió en el sector San Martín y generó alarma entre los vecinos de la zona. Personal de Serenazgo acudió de inmediato al lugar y con el apoyo de una cisterna pudo controlar las llamas antes de que se extendieran a las viviendas cercanas.

Las causas del incendio aún son materia de investigación. Sin embargo, la Policía Nacional no se descarta que se trate de un ataque en represalia por los constantes operativos que se realizan en el distrito.

Los vehículos estaban estacionados frente a un local comunal y al costado de un colegio. Las unidades quedaron totalmente calcinadas.

La Fiscalía Provincial Mixta de Nepeña inició la investigación por los delitos de daños y anunció la realización de algunas diligencias, como la revisión de las cámaras de seguridad y tomar las declaraciones de los testigos.