La familia pide recoger al animal y ponerlo en buen recaudo.

Desde este último domingo por la tarde, la familia Moreno Salazar viene intentando comunicarse con el Servicio Nacional Forestal (Serfor) luego de que un mono ingresara a su vivienda ubicada en Villa María del Triunfo.

La familia indicó a RPP Noticias que el mono entró al patio de su casa a robar la comida de las aves que crían. Detallaron que no pueden quedarse con este animal y además temen que les pueda contagiar alguna enfermedad.

“Las personas que viven a nuestro alrededor quizás crían este animal y se ha escapado porque no le dan de comer y ha caído en mi casa. Desde la tarde me intento comunicar con Serfor y no contestan”, contó la familia.

Ellos señalan además que por fiestas viajarán y no podrán cuidar del animal. Ante eso, esperan que para el día de hoy el servicio acuda a su vivienda ubicada en la urbanización Virgen de Luren, sector Nueva Esperanza.

Comercialización ilegal

Jéssica Gálvez-Durand, directora de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre de Serfor, detalló que entre 4,000 y 5,000 especies de fauna silvestre protegidas son rescatadas vivas anualmente en el país.

Ella señaló en RPP Noticias que se debe entender que el tráfico ilegal no solamente es la tenencia de un zorro, de un loro o de un mono, o cualquier animal, sino que los traficantes “sacan cientos y miles de animales del bosque para venderlos masivamente”.

Así, cuando la gente se va a un mercado y compra un animal porque le da pena o lo quiere tener por cualquier razón, ya se configura el tráfico ilegal. “Al traficante no le interesa por qué razón se compra el animal, solo le importa la venta”.









