El médico infectólogo y directivo del Colegio Médico del Perú (CMP) Leslie Soto, aclaró este martes que la viruela del mono se contagia sin necesidad de contacto sexual y puede padecerla cualquier persona sin distinción de edad.

"Es una enfermedad que le puede dar a cualquier persona, hombre, mujer, niño, adulto mayor, no hay distinción de sexo y edad. Esta enfermedad se transmite por dos vías: por la parte respiratoria, esto es por los fluidos al hablar, en la saliva; y por erupciones en la piel, que una persona puede tener contacto y agarrarse ojos, nariz y boca puede contagiarse", dijo en entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP.

Leslie Soto insistió que no se requiere tener sexo para transmitir la viruela del mono, sino un contacto íntimo con la saliva o con las lesiones con la persona infectada.

"Al tener una persona mayor cantidad de parejas uno tiene contacto íntimo más frecuente, ese contacto hace que la saliva pase de una persona a otra y que el roce de la piel pueda contagiar. Esa es la explicación más simple para poder determinar el contagio en esta población", dijo.

¿Qué permite más casos de viruela del mono?

Luego de que el Ministerio de Salud reportó 313 casos confirmados de viruela del mono, el infectólogo consideró que la mayor tasa de personas contagiadas con viruela del mono en el Perú se explica en que las personas han descuidado protocolos sanitarios como el uso de mascarilla o el contacto directo con las personas.

"Si yo mando una información diciendo que con la saliva se puede contagiar y si no uso mascarilla estoy descuidando a la otra parte más importante porque por ejemplo si le doy un beso a la otra persona me quito la mascarilla para saludarla, entonces el mensaje tiene que ser completo", explicó.

Además, Leslie Soto sostuvo que las bajas defensas en el organismo son fundamentales para un agravamiento por la viruela del mono.

"Una persona que tiene defensas bajas ya sea VIH sin tratamiento, con quimioterapia, con corticoterapia, lupus, artritis, si bien es cierto está en la mínima cantidad no está en la misma función. Hay poblaciones de adultos mayores, desnutridos, que tienen defensas bajas y que deben ser protegidas, y si se contagian podrían complicarse", expresó.

