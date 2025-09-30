Visa a Estados Unidos: desde este 1 de octubre el precio subirá a US$ 435 para peruanos

Esta modificación se basa en la ley One Big Beautiful Bill, promulgada recientemente por el gobierno de Donald Trump.

Desde este miércoles 1 de octubre de 2025, hay un nuevo incremento en el precio de la visa estadounidense.

Por ejemplo, para ingresar a la primera economía mundial por motivos de turismo (B-1 y B-2) o estudio (J-1), el costo será de 185 dólares en Perú.



Si le aprueban, la visa tendrá que pagar un adicional por concepto de “tarifa de integridad”, cuyo valor asciende a US$ 250.



Esta modificación se basa en la ley denominada One Big Beautiful Bill, promulgada recientemente en julio por el gobierno de Donald Trump, que aplica un recargo adicional para todos los solicitantes extranjeros.



EE. UU. prevé que la nueva tarifa podría reducir el déficit federal en 28 900 millones de dólares durante los próximos diez años. De hecho, para la Casa Blanca, se trata de un mecanismo no solo generar ingresos adicionales, sino también para reforzar el control migratorio.



La medida tendría un impacto significativo en millones de viajeros de países que no gozan de exención de visa.