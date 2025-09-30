Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Visa a Estados Unidos: desde este 1 de octubre el precio subirá a US$ 435 para peruanos

Visas a EE. UU.
El gobierno de Trump incrementó el costo de este documento esencial para ingresar a Estados Unidos. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Esta modificación se basa en la ley One Big Beautiful Bill, promulgada recientemente por el gobierno de Donald Trump.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde este miércoles 1 de octubre de 2025, hay un nuevo incremento en el precio de la visa estadounidense.

Por ejemplo, para ingresar a la primera economía mundial por motivos de turismo (B-1 y B-2) o estudio (J-1), el costo será de 185 dólares en Perú. 

Si le aprueban, la visa tendrá que pagar un adicional por concepto de “tarifa de integridad”, cuyo valor asciende a US$ 250. 

Esta modificación se basa en la ley denominada One Big Beautiful Bill, promulgada recientemente en julio por el gobierno de Donald Trump, que aplica un recargo adicional para todos los solicitantes extranjeros.

EE. UU. prevé que la nueva tarifa podría reducir el déficit federal en 28 900 millones de dólares durante los próximos diez años. De hecho, para la Casa Blanca, se trata de un mecanismo no solo generar ingresos adicionales, sino también para reforzar el control migratorio.

La medida tendría un impacto significativo en millones de viajeros de países que no gozan de exención de visa.

Te recomendamos

Informes RPP

Día Mundial del Turismo: un sector que crece, pero no logra superar las cifras prepandemia en el Perú

Este 27 de setiembre se celebra el Día Mundial del Turismo. En el Perú, esta actividad representa uno de los motores más importantes del empleo y la economía, pero aún enfrenta retos para recuperar las cifras antes de la COVID. ¿Cuáles son? Conoce los detalles en el siguiente informe de Geraldine Hernández.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Visa a Estados Unidos Donald Trump Migración

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA