Tensión mundial: Trump revela despliegue de submarinos nucleares frente a Rusia

El mandatario se pronunció así desde Quantico, en Virginia.
El mandatario se pronunció así desde Quantico, en Virginia. | Fuente: EFE | Fotógrafo: JIM LO SCALZO
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El mandatario republicano dio al anuncio al acusar a Rusia de amenazar recientemente a Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reveló que ordenó el envío de dos submarinos nucleares cerca de territorio ruso porque "Rusia nos amenazó un poco recientemente".

El mandatario, que hizo esta inusual revelación ante una inhabitual congregación de generales en Quantico (Virginia), añadió que Estados Unidos está "25 años" por delante de Rusia y China en esa tecnología de proyección de fuerza y armas nucleares.

En desarrollo…

Estados Unidos Donald Trump Rusia

