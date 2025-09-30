Tensión mundial: Trump revela despliegue de submarinos nucleares frente a Rusia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente estadounidense, Donald Trump, reveló que ordenó el envío de dos submarinos nucleares cerca de territorio ruso porque "Rusia nos amenazó un poco recientemente".



El mandatario, que hizo esta inusual revelación ante una inhabitual congregación de generales en Quantico (Virginia), añadió que Estados Unidos está "25 años" por delante de Rusia y China en esa tecnología de proyección de fuerza y armas nucleares.

En desarrollo…