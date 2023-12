Wanda del Valle afirmó estar embarazada al momento de su detención, según la Policía colombiana

Un oficial de la Policía colombiana señaló que la expareja de 'Maldito Cris' trató de huir de las autoridades y cuando fue arrestada presentó un documento no validado, con el que indicó estar embarazada.

Wanda del Valle, presunta integrante de la organización 'Tren de Aragua', fue intervenida en un barrio de Bogotá y afirmaba estar embarazada al momento de su detención. Así lo aseguró un oficial de la Policía colombiana que brindó a RPP más detalles de su captura.

"Teníamos información de inteligencia, ya se había hecho una labor de verificación en el sector; sin embargo, ella no salía mucho de su casa. Ella adujo que estaba embarazada y para ello exhibió un documento que no consignaba los nombres de ella, por tanto, para nosotros es una situación que no se confirma, toda vez que no se descarta de que si está en estado de gravedad, pero tampoco se confirma ya que el documento que presentó no es válido para confirmar que así sea", precisó el policía, quien por seguridad evitó dar su identidad.

Según el oficial extranjero, se desconoce aún la forma cómo ingresó la pareja de 'Maldito Cris' a tierras colombianas, pero que estaba sola al momento de ser intervenida por las autoridades e intentó huir.

"Al momento que la abordamos y nos identificamos como miembros de la Policía Nacional de Colombia ella intentó evadirnos y emprendió la huida, por supuesto que reaccionamos a su intento de fuga y fue retenida unos metros más adelante", manifestó.

Por otro lado, el oficial señaló que la joven cambió su color de cabello y su maquillaje en Colombia, pero no identificaron ninguna cirugía estética, además contó que aún mantiene sus tatuajes.

Llegaría en 10 días al país

El general PNP Víctor Zanabria, jefe de la Dirección de Orden y Seguridad de la Policía Nacional, informó que la venezolana Wanda del Valle Bermúdez Viera llegaría desde Colombia hasta el Perú en un plazo máximo de diez días, después de que fuera capturada este miércoles, 6 de diciembre, en la ciudad colombiana de Bogotá.

Zanabria declaró en el programa La Rotativa del Aire-Mediodía, que la extranjera retornaría al Perú bajo la figura de “expulsión inmediata”.

“Hay una figura que es potestad del Estado colombiano, que está facilitando la expulsión. Estamos hablando de un proceso administrativo que no debe durar más de diez días. No es extradición, porque esto es un proceso judicial que tiene que llegar a la Corte Suprema del país”, señaló.

Zanabria precisó que la entrega de Bermúdez Viera, quien estaba en calidad de no habida desde hace seis meses, se podría realizar en la ciudad colombiana de Leticia, ubicada en la zona fronteriza con Perú.