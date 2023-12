Wanda del Valle negó pertenecer al 'Tren de Aragua' y haber amenazado al coronel Víctor Revoredo

Wanda del Valle Bermúdez Viera, expareja del abatido delincuente ‘Maldito Cris’, negó este viernes ser parte de la organización criminal 'El Tren de Aragua' y dijo no haber amenazado al coronel de la Policía, Víctor Revoredo. Esto durante la audiencia de prisión preventiva en su contra, luego de que fuera capturada en Colombia el último miércoles.

Durante su intervención, la detenida señaló que sería incapaz de atentar contra la vida de otra persona y que no cuenta con los medios como para ofrecer dinero por acabar con la vida de alguien, en referencia a la acusación en su contra por presuntamente ofrecer 40 000 para asesinar al coronel PNP.

En esa línea, confirmó que fue pareja de Christopher Joseph Fuentes Gonzáles, alias ‘Maldito Cris’, sobre quien consideró que tuvo errores. Sin embargo, precisó que ella no ha tenido participación en actos delictivos.

“No pertenezco a la organización del Tren de Aragua, no he amenazado al señor coronel Víctor Revoredo Farfán”, señaló.

“Fui pareja del muchacho y él tuvo sus errores, pero fue él no fue mi persona. Jamás he tenido hechos delictivos, soy una persona que sería incapaz de atentar contra la vida ni ofrecer dinero para que le hagan eso a alguien. No tengo ni siquiera el presupuesto, no tengo intenciones y bueno como el coronel mismo dijo también creo en la justicia divina y la justicia de dios”, añadió.

Asegura que no abandonó a su hijo

Bermúdez también alegó como parte de su defensa que tiene un hijo de 10 años, que actualmente se encuentra a cargo de familiares en Perú y que no puede estar con él, pues considera que es perseguida por la justicia y eso no sería seguro para el menor. No obstante, dejó en claro que no ha dejado de ser madre ni ha abandonado a su hijo.

“No he dejado a mi hijo abandonado, mi hijo es un niño de 10 años, mi hijo es un niño que como yo he podido y mi familia ha podido, me lo han apoyado con sus estudios, por eso tampoco he tenido a mi hijo al lado mío, porque su colegio está allá en Perú”, sostuvo.

Al respecto, también cuestionó una intervención en la vivienda del menor por parte de la Policía en la que denunció que se incautó el material educativo de su hijo. Dijo que el menor ha tenido que dejar de ir a clases por el bullying que podría recibir debido al vínculo.

“Ahora mismo mi hijo no ha tomado el colegio por la intervención que hubo, no sé si fue legal o ilegal, del señor Víctor Revoredo con unos compañeros y mi hijo no ha podido ir al colegio porque se llevaron sus cuadernos de clase. Porque no sabía si en el colegio iba a tener algún tipo de bullying, algún tipo no sé cuál es el término correcto para usar en este momento”, dijo.

El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva para Wanda del Valle Bermúdez Viera como parte de una investigación que se le sigue por los presuntos delitos de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato en contra del coronel de la Policía, Víctor Revoredo Farfán, a raíz de la declaración de un integrante del Tren de Aragua.