Judiciales Agustín Lozano asegura que no teme volver a prisión tras pedido fiscal: “Para nada, en absoluto”

Agustín Lozano estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional decidió revocar la detención preliminar de Agustín Lozano y otros investigados por el caso ‘Los Galácticos’. | Fuente: Poder Judicial

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, aseguró sentirse tranquilo de cara al pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva en su contra, en el marco del caso ‘Los Galácticos’.

En diálogo exclusivo con RPP, el dirigente -que ayer recuperó su libertad, tras pasar 13 días en detención preliminar- confirmó que acudirá esta tarde a la audiencia en la que se analizará dicho requerimiento fiscal.

“Con el favor de Dios, nunca en mi vida he andado preocupado. Siempre he mantenido la tranquilidad. Siempre he estado con la mayor tranquilidad junto a mi familia, porque nos hemos manejado por el camino correcto de la vida, y profesionalmente haciendo las cosas de manera responsable y muy profesional”, sostuvo en Ampliación de Noticias.

“No, (no tengo temor de volver a prisión). Para nada, en absoluto. Al contrario, creo que es una bonita oportunidad para demostrar de qué manera y cuánto se ha trabajado en favor del fútbol peruano y que, naturalmente, las cosas a veces no resultan tan agradables para la opinión pública”, añadió.

Como se recuerda, el Ministerio Público solicitó ayer 36 meses de prisión preventiva contra Agustín Lozano y otros investigados por el caso ‘Los Galácticos’, que -según la Fiscalía- “estarían inmersos en al menos 20 hechos criminales”.



“Argumentos débiles y carentes de sustento”

Giulliana Loza, abogada de Agustín Lozano, detalló que la audiencia en la que se evaluará el pedido fiscal de prisión preventiva se realizará este miércoles, a partir de las 3:30 p.m., y estará a cargo del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria.

La letrada se mostró confiada en que el requerimiento fiscal sea rechazado, al considerar que “los argumentos consideramos que son totalmente débiles y carentes de sustento”.

En línea con esto, destacó que el Poder Judicial haya dejado sin efecto la detención preliminar de su patrocinado, que -indicó- “era innecesaria, porque el ingeniero Agustín Lozano desde el día uno que empezó esta investigación, en diciembre de 2022, se puso a derecho, apersonó defensa, ha coadyuvado en cada acto de investigación y no existía riesgo de fuga, menos riesgo de obstrucción”, sentenció.



Agustín Lozano, en libertad

Ayer, martes, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundado el pedido de la defensa de Agustín Lozano y revocó la detención preliminar por 15 días que tenía en su contra, por el caso ‘Los Galácticos’.

Similar medida se adoptó para otros tres investigados en el caso: Genaro Miñán Armanza, Sabrina Martin Zamalloa y José Isla Montaño, que también estaban con detención preliminar.

Giulliana Loza, abogada de Agustín Lozano, destacó que los jueces aceptarán el pedido para revocar la medida contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, al ver que no había ningún riesgo procesal.

“(La Sala) ha establecido que los agravios que habíamos fundamentado son correctos y que en ningún momento debió ser privado de su libertad, porque, en primer lugar, no se ajustaba a la ley los criterios propios de la criminalidad organizada. No existen razones sólidas, ni siquiera mínimas, que pudieran privarlo de su libertad y, sobre todo, que no existía riesgo procesal”, expresó la abogada a RPP.

Loza manifestó que Lozano, tras recuperar su libertad, volverá a sus funciones como titular en la FPF, porque -sostuvo- no se encuentra suspendido en el cargo.