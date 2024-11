Agustín Lozano en libertad: Poder Judicial revoca prisión preliminar contra presidente de la FPF

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional declaró este martes fundado el pedido de la defensa de Agustín Lozano y revocó la prisión preliminar por 15 días que tenía en su contra por el caso 'Los Galácticos'.

La misma medida se decidió para los otros tres investigados en el caso, Sabrina Martin Zamalloa, Genaro Miñán Armanza y José Carlos Isla, quienes también estaban con prisión preliminar.

Giulliana Loza, abogada de Agustín Lozano, destacó que los jueces aceptarán el pedido para revocar la medida contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol al ver que no había ningún riesgo procesal.

"(La Sala) ha establecido que los agravios que habíamos fundamentado son correctos y que en ningún momento debió ser privado de su libertad porque en primer lugar no se ajustaba a la ley los criterios propios de la criminalidad organizada. No existen razones sólidas, ni siquiera mínimas, que pudieran privarlo de su libertad y sobretodo que no existía riesgo procesal", expresó a RPP.

Loza manifestó que Lozano, tras recuperar su libertad, volverá a sus funciones como titular en la FPF porque no se encuentra suspendido en el cargo.



El titular de la Federación Peruana de Fútbol es investigado en el Ministerio Público por los presuntos delitos de organización criminal, fraude en la administración de personas jurídicas , coacción, corrupción en el ámbito privado y lavado de activos a raíz del caso 'Los Galácticos'.

La Fiscalía presentó ante el Poder Judicial un pedido de 36 meses de prisión preventiva para Agustín Lozano y los otros investigados. La audiencia se dará este miércoles desde las 4:00 p. m.



Más investigados en libertad

La Fiscalía dejó libres esta mañana a Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, Jean Marcel Robilliard, exsecretario general de la Federación Peruana de Fútbol; Norma Rosa Alva, operadora de venta de entradas; Fredi Salazar Rondinel, contador de la FPF; Karen Mandriotti, presidenta del club Academia Cantolao; y Franklin Chuquizuta, presidente de la Liga Departamental de Amazonas. Todos ellos también involucrados en el caso 'Los Galácticos'.

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalía Especializadas contra la Criminalidad Organizada, dijo a RPP que si bien se ha dispuesto dejar sin efecto la detención preliminar, todos ellos continuarán bajo investigación.