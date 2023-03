Agustín Lozano es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, extorsión y entre otros. | Fuente: RPP

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, se refirió al allanamiento por parte de la Fiscalía de la Nación en la sede de la Videna y señaló que, pese a haber pedido 15 días para recabar la información solicitada, los miembros del Ministerio Público consideraron necesario ingresar de inmediato.



"La Federación Peruana el día viernes, virtualmente, había enviado la información solicitada. El día lunes fueron a entregarla físicamente y, según la información, es que no se había entregado toda la documentación (...). Lo que solicitó la Fiscalía eran los estados financieros del año 2018 a la fecha. Es una información bastante voluminosa. El Departamento Legal había pedido un espacio de 15 días para entregar esta información y había pedido también personal para entregar esta información y había pedido también personal para que se dedique a seleecionar esta información que se había pedido. Pero la Fiscalía consideró que era apremiante, lo necesitaban", dijo en La Rotativa del Aire.



Por otro lado, precisó que, durante el allanamiento, todos los directivos y funcionarios que estuvieron presentes se mostraron prestos a colaborar con las diligencias de la Fiscalía.

"El día de ayer yo estaba en mi casa muy temprano. Me avisaron que Fiscalía había llegado a Videna. Me trasladé inmediatamente para brindarles todas las facilidades a las autoridades, al Ministerio Público. Y creo que no solamente mi persona, sino todos los directivos que estuvieron y los funcionarios han colaborado para brindarles toda la información y todas las facilidades al Ministerio Público", enfatizó.