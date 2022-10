Alejandro Sánchez, dueño de casa de Sarratea, niega que se vaya a entregar: "No voy a permitir que me humillen"

El dueño de la casa de Sarratea dijo no haber cometido ningún delito y criticó la orden de detención preliminar en su contra. | Fuente: Congreso de la República

Alejandro Sánchez, dueño de la casa del jirón Sarratea en Breña donde el presidente Pedro Castillo realizó diversas reuniones, se pronunció desde la clandestinidad a la orden de detención preliminar en su contra por 10 días.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, Sánchez señaló que no ha cometido ningún delito y no tiene nada que decir para someterse a la colaboración eficaz. En ese sentido, manifiesta que no se entregará a la justicia ni permitirá que se vaya en contra de sus derechos.

“No voy a hacerme una auto incriminación, no voy a permitir que estropeen mis derechos, que me pongan las esposas y me humillen, eso jamás, ¡sobre mi cadáver! No voy a permitir que me pongan a la cárcel 3 años y después me digan que no tengo ningún delito”, sostuvo.

Críticas a operadores de justicia

El prófugo Sánchez Sánchez, quien es amigo del presidente Pedro Castillo, cuestionó el actuar de los funcionarios del Ministerio Público y Poder Judicial. Asimismo, indicó que la orden de detención en su contra es parte de una persecución.

Pese a indicar que no tiene planeado entregarse, el dueño de la casa del jirón Sarratea indicó al Ministerio Público que le daba como opción para dejar la clandestinidad el que le muestren una “prueba contundente” o elemento de convicción que pruebe su responsabilidad. Además, pidió que la justicia traiga al país a los prófugos César Hinostroza y Alejandro Toledo.

Orden de detención

El último martes, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar por el plazo de diez días contra Alejandro Sánchez Sánchez como parte del operativo denominado ‘Valkiria II’ realizado por la Policía y el Ministerio Público. Sin embargo, cuando la Policía llegó a su domicilio se encontraba como no habido.

Esta orden judicial alcanza a Eder Vitón y Biberto Castillo, exasesores presidenciales sindicados como presuntos integrantes del ‘Gabinete en la Sombra’; Aúner Vásquez, exjefe del Gabinete Técnico de la Presidencia; Salatiel Marrufo, exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; y el empresario Jenin Cabrera Fernández. Todos fueron detenidos.