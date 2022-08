Alejandro Sánchez, dueño de la casa del jirón Sarratea, declaró en RPP TV que no pertence al gabinete de la sombra y rechaza las declaraciones hechas por los investigados Karelim López y Zamir Villaverde a la Fiscalía. Sin embargo, afirmó que sí conoce al exsecretario general Bruno Pacheco.

"Yo niego rotundamente esas afirmaciones. Yo no participo en un gabinete en las sombras. Si bien es cierto, apoye en la segunda vuelta y compartí algunas ideas con el grupo de campaña. Ahí acabó toda mi función de apoyo", aseguró Sánchez en RPP Noticas.

En ese sentido, sostuvo que va a querellar a los colaboradores eficaces . "Ellos han empezado a difamarme desde un incio y no entiendo porqué si no conozco a Karelim y a Zamir. El delincuente cree que todos somos de la misma calaña. Mañana empiezo a querellos, a los tres [Karelim, Villaverde y Pacheco] voy a querellarlos porque desde el primer día han empezado a difamarme", aseguró en Todo se Sabe.

Respecto a los aportes a la campaña, Sánchez aseguró que aportó "entre 5 o 6 mil soles para el alquiler del local. Eso está inscrito en los documentos que el partido tiene". Rechazó haber aportado 4 millones de soles.

"Ellos narran una historia fantasiosa que yo he aportado 4 millones a la campaña y manejo la Policía nacional de frontera [...] Probablemente estos colaboradores consuman algún alucinógeno para hablar tonterías", dijo Sánchez en RPP Noticias.

"Voy a querellar a Bruno Pacheco, Karleim López y Zamir Villaverde", señaló Sánchez en RPP | Fuente: RPP Noticias

Reunión con exviceministra de Vivienda

Por otro lado, el dueño de la casa Sarratea confirmó que sí se reunió con la exviceministra Elizabeth Añaños Vega, pero no precisó si se conversó sobre direccionamiento de obras.

"Sí ha habido la reunión pero no ha habido ningún delito. Si hubiese sido lo que ella sale a afirmar, ¿por qué no denunció al tercer día o a la semana y espera tiempo para declarar? ¿Si vio que estamos incurriendo en actos de corrupción por qué no lo confirmó?", criticó Sánchez en Todo se sabe.

"Nunca se habló de direccionamiento, fue una conversación nada más. Nunca se habló de direccionamiento de obras [...] Ha habido una conversación y los detalles que necesita la Fiscalía se va a decir en su momento", declaró Alejandro Sánchez.

Aseguró que en ese momento, en la reunión, no sabía que Añaños era viceministra y que Salatiel Marrufo responderá por sus actos. "Cada quien responde por sus actos que conozcamos a una persona no significa que estemos involucrados. Tener reuniones no es un delito", añadió en RPP Noticias.



Según el diario Perú 21, un colaborador eficaz reveló ante el equipo especial que lidera la fiscal superior Marita Barreto que Alejandro Sánchez, financió la campaña de Castillo en la pasada campaña electoral. Además, habría sido clave para la designación de Geiner Alvarado, quien lidera Transportes, como ministro de Vivienda.



El colaborador eficaz contó que Sánchez también abrió la puerta para que se coloquen a gente de su confianza en Vivienda como Salatiel Marrufo porque quería el control de las fronteras del país porque solía llevar dinero en efectivo al extranjero.