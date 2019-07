Arlette Contreras brinda declaraciones a la prensa. | Fuente: RPP

Arlette Contreras expresó su indignación por el fallo del Juzgado Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (CSJLN), que sentenció este lunes a 11 años de pena privativa de la libertad a su agresor Adriano Pozo Arias.

"Me siento indignada porque el día de hoy la Corte Superior de Justicia de Lima Norte no ha sancionado por violación sexual en grado de tentaiva. Es una sentencia a medias que me deja un sinsabor, que todavía me pone muy mal y me revictimiza", dijo ante la prensa tras la audiencia.

Pozo Arias fue sentenciado únicamente por tentativa de feminicidio y no por tentativa de violación sexual, por los hechos ocurridos en julio de 2015 en Ayacucho. Por este motivo, Arlette Contreras anunció que apelarán el fallo.

Támbién se mostró en desacuerdo respecto de la cantidad de años, puesto que la Fiscalía había solicitado 14 años por el presunto delito de intento de feminicidio, en lugar de los 11 que le impusieron a Adriano Pozo.

La Fiscalía solicitó en total 19 años de pena privativa de la libertad, cinco de los cuales eran por el presunto delito de intento de violación, que finalmente no fue considerado por la corte.

"¿Cree la corte que me puede callar la boca con esta sentencia? No", sostuvo Contreras. "Ellos dicen que no he sufrido ningún trauma posterior, creen que no significa nada estos 4 años de tortura", agregó.

"Esto ha arruinado mi vida durante todo estos años. Es violencia institucional y no estoy de acuerdo con esta sentencia".