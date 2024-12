Andrés Hurtado: "No acepté ni una entrevista televisiva para que no entre esto en un show mediático"

El animador televisivo ha insistido en que se varíe la prisión preventiva en su contra por comparecencia o arresto domiciliario.

El exconductor de televisión, Andrés Hurtado, durante la audiencia que se realizó para solicitar la variación de la prisión preventiva en su contra, aseguró ante el juez que no permitirá que su caso se convierta en un show mediático.

"He tenido la oportunidad de analizar en estos casi dos meses que estoy, todos los medios de comunicación han solicitado una entrevista de un minuto de mi persona. No he aceptado ni un sola entrevista televisiva para que no entre esto en un show mediático. No lo permito, para show tengo la televisión solamente", expresó durante la audiencia.

Andrés Hurtado cumple 18 meses de prisión preventiva por tráfico de influencias; sin embargo, su defensa ha pedido ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que dirige el juez Juan Carlos Checkley, que se varíe esta decisión por la vigilancia electrónica.

El abogado Rousell Robles, defensor del animador televisivo, señaló que la medida podría también ser reemplazada por otras alternativas como la comparecencia con todas las restricciones o el arresto domiciliario.

Por su parte, el fiscal Luis Felipe Zapata pidió al juez que se declare infundado el pedido de la defensa de Andrés Hurtado, porque no ha presentado ningún nuevo elemento que fundamente una variación de la prisión preventiva.

Andrés Hurtado es investigado por actuar como presunto intermediario en una supuesta coima para la fiscal Elizabeth Peralta, vinculada a la devolución de barras de oro incautadas en el 2020.

Seguirá en prisión

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dispuso este viernes nueve meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado por presuntamente interceder para agilizar trámites migratorios ilegales, en el denominado caso Migraciones.

La Fiscalía Anticorrupción señaló que el animador de televisión habría ayudado al futbolista Roberto Siucho a obtener la ciudadanía china a través de la exjefa de Migraciones, Roxana del Águila.