Eduardo Salhuana negó existencia de "búnker" en el Congreso y aseguró que no dejará la Presidencia del Parlamento

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Eduardo Salhuana reiteró la reestructuración de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.

Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, en declaraciones a la prensa, negó la existencia de un "búnker" en las instalaciones del Parlamento, específicamente en su despacho. Esto, luego de que Mirtha Vásquez, quien ocupó ese cargo entre el 2020 y el 2021, indicara que ahí existía un "espacio privado" con "cama de masajes".

"Yo cuando llego a la Presidencia del Congreso una cosa que me sorprende -y que yo no solamente lo dije en este reportaje, sino que yo creo que lo conversé con algunos periodistas más- [...] es que en el Parlamento existan estos espacios cuasi secretos. Este no es ni siquiera una habitación, es un pequeño apartamento que está equipado con sala, comedor, cocina. Tiene una habitación donde yo encontré una cama de masajes, que es una cama pequeña, pero me dicen que, anteriormente, había una cama, etc.", indicó Vásquez en La Rotativa del Aire.

Al respecto, Salhuana Cavides dijo que no se trata de un "búnker" sino de un comedor que permite que el presidente del Congreso atienda invitados con "cierta privacidad". Además, negó "tajantemente" que el lugar tuviera un jacuzzi o una ducha.

"En el Congreso, no hay ningún búnker, ni acá ni en ninguno de los edificios. Todos los sitios son públicos, todos los sitios son conocidos y todos están al servicio de los parlamentarios", sostuvo.

"Sí, hay unos ambientes que se hicieron en la época, me parece del 2002 al 2004, en la presidencia del congresista Carlos Ferrero Costa. En ese tiempo hicieron ampliaciones para la atención directa del presidente y la mesa directiva, lo que hay es un comedor, un pequeño kitchenette, donde el presidente puede comer con sus invitados para tener cierta privacidad, pero más allá no hay", indicó.

"Mi responsabilidad [...] es estar al timón del Congreso"

Asimismo, Eduardo Salhuana descartó renunciar a la Presidencia del Parlamento, tras hacerse pública la existencia de una presunta red de prostitución, que -según denuncias periodísticas- estaría vinculada a Jorge Luis Torres Saravia, quien fue destituido del cargo de jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Legislativo.

Cabe resaltar que Torres Saravia también fue asesor parlamentario de Luis Valdéz, actual secretario general de Alianza para el Progreso (APP).

Consultado si renunciaría a su cargo para garantizar la transparencia de las investigaciones, Salhuana Cavides dijo que le correspondía "estar al timón del Congreso".

"Yo no tengo ningún problema en brindar las facilidades que corresponden para las investigaciones, pero creo que mi responsabilidad con los congresistas que me han elegido como presidente y con el país es, al contrario, estar al timón del Congreso, actuando con la honestidad y transparencia que lo hemos hecho en estos 5 meses […] No nos corremos, asumimos la responsabilidad y les digo a los colegas que todos tenemos que trabajar para que estos hechos se esclarezcan" indicó.

"En todo caso, yo me debo al pleno del Congreso, será el pleno, las bancadas quienes tomen una decisión, pero en lo que a mí respecta vamos a estar siempre dando la cara, aclarando la situación y obviamente conduciendo el Congreso con transparencia, con honestidad", agregó.

El presidente del Legislativo indicó que ya se ha declarado la reorganización de la Oficina Legal y Constitucional del Legislativo y que ha convocado a la Comisión Permanente a sesionar el próximo 27 de diciembre para evaluar si se otorga facultades de investigación a la Comisión de Fiscalización referidas a este caso.

"Lo que hemos hecho es inmediatamente dejar sin efecto el vínculo laboral de la persona sindicada como el presunto autor de estos hechos, y hemos declarado la reorganización de la Dirección Legal y Constitucional del Congreso, hemos designado a un funcionario de carrera que se encargue de esa dirección, quien en este momento está evaluando al personal que se encuentra trabajando […] y obviamente vamos a hacer cambios drásticos ahí y en otras áreas. Estamos en este momento en evaluación de la parte administrativa", aseguró.

"Nosotros hemos convocado a la Comisión Permanente para el día 27 y ahí tomaremos una decisión respecto a estos temas", acotó.

Finalmente, Salhuana dijo que ha pedido al Oficial Mayor del Congreso que las investigaciones internas "en personal y las oficinas" no excedan los treinta días.