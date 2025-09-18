Poder Judicial ordena liberar a Andrés Hurtado, pero mantiene segunda prisión preventiva hasta 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Elio Riera, defensor legal de Andrés Hurtado, resaltó este jueves que el Poder Judicial dio por concluida la prisión preventiva contra su patrocinado tras haber vencido el plazo de nueve meses que se le impuso por el presunto delito de trafico de influencias; sin embargo, aclaró que el conductor de televisión no saldrá libre porque aún tiene otra medida que lo mantendrá aún tras las rejas.

El abogado, en declaraciones al programa 'Prueba de Fuego' de RPP, indicó que la Fiscalía no pudo mostrar pruebas convincentes para mantener a su cliente con prisión preventiva con respecto a un supuesto favorecimiento hacia el futbolista Roberto Siucho, quien en el 2019 realizaba trámites en Migraciones a fin de renunciar a su nacionalidad peruana y pueda jugar en China.

"Tenemos dos prisiones preventivas, una por el caso Siucho, con respecto a un presunto favorecimiento del señor Andrés Hurtado en el tema de Migraciones con los Siucho. En este caso, el señor juez, en una audiencia previa, requirió la actuación de la Fiscalía con respecto a la necesidad de incorporar elementos que sostuvieran la necesidad de que el señor Andrés Hurtado siga en prisión, no advirtiendo ello", explicó Elio Riera.

El abogado señaló que en dos semanas se verá el pedido para revocar la prisión preventiva vigente que tiene Andrés Hurtado a raíz del pago de una supuesta coima entregada por el empresario Javier Miu Lei para que pueda recuperar barras de oro que el Ministerio Público le incautó a su empresa en el año 2020.

"Ahora nos toca discutir el caso Miu Lei, pero para ello, sin duda alguna, en esta audiencia que se dará en menos de 15 días, este precedente (del vencimiento de la otra prisión preventiva) es muy importante porque permite identificar que no es necesaria que una persona esté privada de su libertad", indicó.

No se acogerá a la colaboración eficaz

Elio Riera señaló que la ley de colaboración eficaz necesita elementos probatorios para corroborar, y ese es el impedimento para que su patrocinado se acogiera a algún beneficio.

"Tiene que estar fehacientemente corroborado; sin embargo, para demostrar la buena fe procesal, el señor Andrés Hurtado ya puso de conocimiento toda la información que tiene la Fiscalía. Ya dijo lo que sabe en todo sentido, ha brindado declaración a todos los fiscales", aseveró.

Sigue en el Penal de Lurigancho

Andrés Hurtado Grados seguirá recluido en el Penal de Lurigancho debido a que existe un mandato de prisión preventiva de 18 meses que se le impuso en otra investigación preparatoria que afronta en la Fiscalía Suprema por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico.