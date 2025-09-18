Caso Mochasueldo: Fiscalía pide al PJ que amplíe por 8 meses el plazo de investigación preparatoria a exasesores de María Agüero

Alexis de la Cruz y Edson Flores son investigados por los presuntos delitos de concusión, enriquecimiento Ilícito y lavado de activos en agravio del Estado.

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que ordene ampliar por ocho meses adicionales el plazo de la investigación preparatoria compleja seguida contra Alexis de la Cruz y Edson Flores, exasesores de la Congresista de Perú Libre, María Agüero, por una presunta recolección ilícita de un porcentaje de los sueldos de trabajadores del despacho de dicha legisladora.

El pedido fue hecho el último 9 de julio por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que tiene a su cargo está Investigación preparatoria compleja que se les sigue a de la Cruz Canales y Flores Valencia por los presuntos delitos de concusión, enriquecimiento Ilícito y lavado de activos en agravio del Estado.

Este requerimiento fiscal de prórroga del plazo de dicha investigación preparatoria compleja fue presentado ante el despacho del juez Abel Centeno, quien programó para el viernes 19 de septiembre a las 3 de la tarde una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión al respecto.

El magistrado dispuso remitir un oficio a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) para que ese día Edson Flores sea trasladado a una de las salas de audiencias del del centro de reclusión en el qué viene cumpliendo prisión preventiva a fin de que pueda participar en esta audiencia virtual.

La Fiscalía atribuye a Edson Flores Valencia y a César de la Cruz Canales, detenido en España para ser sometido a un proceso de extradición a nuestro país, haber sido los presuntos recolectores y receptores iniciales del dinero que le habría sido recortado a 12 trabajadores del despacho de la parlamentaria de la bancada de Perú Libre, María Agüero.



Durante un operativo realizado a inicios del mes de noviembre del 2024 también se allanó la casa y las oficinas de la congresista María Agüero, quien es investigada en la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.



Según la Fiscalía, en su condición de congresista, Agüero Gutiérrez “habría abusado de su cargo para inducir y/o obligar a los trabajadores de su despacho a entregar diversas sumas de dinero provenientes de un porcentaje de sus haberes mensuales”, entre junio del 2022 y mayo del 2023.