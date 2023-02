Abogado de Freddy Díaz señala que entrega del exlegislador a autoridades no implica asumir responsabilidad

Emerson Campos, abogado del excongresista Freddy Díaz, señaló este lunes que el hecho de que su cliente se haya puesto a disposición de las autoridades tras la orden de 9 meses de prisión preventiva en su contra, por una presunta violación sexual a una trabajadora de su despacho, no implica que asuma la responsabilidad por ese delito.

En declaraciones a Sin vueltas de RPP Noticias, el representante de la defensa legal del exlegislador manifestó que la decisión de entregarse tras la orden de prisión preventiva busca sentar el precedente de que su cliente no se va a fugar ni entorpecer la investigación por este caso.

“La acusación es grave, el hecho es grave, significativo, pero el día de hoy con esta puesta a derecho no significa una asunción de responsabilidad, porque la prisión preventiva no es una condena anticipada. Lo que nosotros estamos haciendo es obedecer al Poder Judicial a efectos de que no se piense o se considere que Freddy Díaz se va a fugar y de que va a entorpecer la investigación, eso que quede claro”, indicó.

El excongresista afrontará la investigación en su contra con nueve meses de prisión preventiva. | Fuente: Andina

Estrategia de la defensa

En esa línea, el abogado indicó que parte de su estrategia de defensa será demostrar que hubo consentimiento en la relación sexual por la que se acusa al exparlamentario. Precisó que, de momento, el Ministerio Público no ha decidido si es que se imputará a Freddy Díaz por violación sexual en estado de inconsciencia o violación sexual por aprovechamiento de cargo.

“La violación en estado de inconsciencia, la resolución judicial que ha emitido la Corte Suprema en este caso, no tanto determina la existencia de la inconsciencia, son situaciones que deben verificarse en el proceso. Lo cierto es que lo que debe comprobarse si hubo consentimiento o no y sobre la base de ese postulado es que nosotros siempre hemos venido trabajando nuestra línea de defensa y los actos de defensa así se harán en base a esa determinación”, sostuvo.

Entrega del exlegislador

El exparlamentario Freddy Díaz se entregó esta tarde a la justicia luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenara el último viernes nueve meses de prisión preventiva en su contra por la investigación que afronta por el presunto delito de violación sexual.

Tras ponerse a disposición de las autoridades, el exlegislador pasará la noche en la carceleta del Poder Judicial, ubicada en el Cercado de Lima, a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario defina el penal en el que cumplirá los nueves meses de prisión preventiva mientras es investigado por Fiscalía.