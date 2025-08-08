Últimas Noticias
Caso Jaime Artica: Fiscalía pidió nueve meses de prisión preventiva contra coronel PNP por presunto abuso sexual

Este viernes se vencía el plazo de detención preliminar contra el oficial.
| Fuente: Ministerio Público
Fernando Chuquillanqui

Fernando Chuquillanqui

·

A través de sus redes sociales, el Ministerio Público dijo estar a la espera de la programación de la audiencia por parte del Poder Judicial para sustentar su requerimiento.

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial nueve meses de prisión preventiva contra el coronel PNP Jaime Artica, acusado de presunto abuso sexual contra una médica de 31 años.

A través de sus redes sociales, la institución dijo estar a la espera de la programación de la audiencia por parte del Poder Judicial para sustentar su requerimiento.

“La Fiscalía solicita nueve meses de prisión preventiva para coronel de la Policía Nacional Jaime Artica, quien habría abusado sexualmente de una joven de 31 años de edad”, informó el Ministerio Público.

“Se le imputa el presunto delito de violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento en agravio de la ciudadana F. C. C. B.”, añadió.

El caso está a cargo de la Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (Cuarto Despacho).

El coronel PNP, exjefe de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), permanece en la sede del Departamento de Investigación Criminal La Victoria-San Luis, luego de que esta semana el Poder Judicial dictara detención preliminar en su contra.

Este viernes, 8 de agosto, vencía el plazo de la medida judicial contra Artica, por lo que había expectativa en torno a una eventual liberación, algo que no ocurrirá hasta que se resuelva el nuevo requerimiento fiscal.

¿De qué se le acusa al coronel PNP Jaime Artica?

El coronel PNP Jaime Artica es acusado de presunto abuso sexual contra una médica de 31 años. 

Según la denunciante, el hecho ocurrió la semana pasada, luego de que accediera a reunirse con el oficial en una cebichería del distrito de La Victoria. 

De acuerdo con su versión, tras tomar una bebida que apareció repentinamente en su mesa, perdió el conocimiento y despertó al día siguiente totalmente desorientada, pero en la avenida Grau, en el Cercado de Lima; vistiendo un camisón blanco distinto a la ropa que llevaba en la víspera.

La joven fue auxiliada por serenos, que la trasladaron al Hospital de Emergencias Grau, donde el personal médico reportó indicios de agresión.

