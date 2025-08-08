Últimas Noticias
Caso Jaime Artica: este viernes vence la detención preliminar del coronel PNP involucrado en presunto abuso sexual

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

La detención del coronel PNP fue prolongada por orden del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, que amplió el plazo por flagrancia durante cuatro días adicionales desde el pasado lunes.

Judiciales
00:00 · 02:52
La denuncia fue presentada por la joven y sus padres en la comisaría correspondiente, lo que llevó a la detención de Artica
La denuncia fue presentada por la joven y sus padres en la comisaría correspondiente, lo que llevó a la detención de Artica | Fuente: Andina / Ministerio Público

Este viernes, 8 de agosto, vence la detención preliminar del coronel PNP Jaime Artica La Torre, quien permanece en la División de Investigación Criminal (Divincri) de La Victoria.

Su detención fue prolongada por orden del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, que amplió el plazo por flagrancia durante cuatro días adicionales desde el pasado lunes.

El caso en cuestión involucra a una joven médica, de 31 años, quien alega que el 1 de agosto fue víctima de abuso tras asistir a una conocida cevichería en el distrito de La Victoria con el coronel Artica.

Según su testimonio, después de consumir un vaso de pisco sour, encontró otra bebida completamente llena en su mesa y, tras ingerirla, perdió el conocimiento.

Más tarde, fue hallada desorientada por personal de Serenazgo en la avenida Miguel Grau, vistiendo un camisón blanco en lugar de la ropa que tenía puesta inicialmente.

La denuncia fue presentada por la joven y sus padres en la comisaría correspondiente, lo que llevó a la detención de Artica. Además, el propietario de la cevichería afirmó haber entregado todas las grabaciones de las cámaras de seguridad a las autoridades, las cuales ya forman parte de la carpeta fiscal.

La denuncia fue presentada por la joven y sus padres en la comisaría correspondiente, lo que llevó a la detención de Artica
La denuncia fue presentada por la joven y sus padres en la comisaría correspondiente, lo que llevó a la detención de Artica | Fuente: RPP

Coronel PNP acumula al menos 9 carpetas fiscales

El coronel Artica acumula al menos nueve carpetas fiscales, incluyendo una por presunta agresión en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar.

Al revelarse esta situación, la Policía Nacional inició una investigación interna, mientras que, por su parte, el Ministerio Público evalúa solicitar la prisión preventiva.

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Tags
La Victoria Abuso sexual Jaime Artica PNP Policía Nacional

