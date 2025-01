Ernesto Blume cree que José Domingo Pérez debe ser apartado del caso 'Cócteles': "adolece de orfandad en prolijidad"

El extitular del TC expresó que el trabajo del fiscal ha sido muy descuidado y por ello sostuvo que no hay razones para su continuidad en la investigación contra Keiko Fujimori.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, consideró que el fiscal José Domingo Pérez debería ser apartado del caso 'Cócteles' al no haber trabajado con prolijidad durante los años que lleva el proceso.

"Yo creo que sí (debe ser apartado) y eso me parece que debió ocurrir hace mucho tiempo. Cuando yo fui ponente en el caso Keiko, quien planteó su libertad, advertí una falta de prolijidad en el proceso, no solamente por parte del señor Pérez sino también del juez. Si estamos manejando libertades, se tiene que ser cuidadoso. Tiene que haber un celo en el análisis, no solo se trata de actuar para armar un espectáculo y un escándalo público, sino respetar el derecho de los investigados", expresó en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

Blume criticó el trabajo de Domingo Pérez pues consideró grave que el mismo juez le haya ordenado en reiteradas ocasiones rectificar su acusación fiscal contra todos los investigados.

"En 19 oportunidades el mismo juez Zúñiga le ha dicho que rectifique, aclare. Estamos frente a una persona que es huérfana de prolijidad en lo que hace y eso es inaceptable en un fiscal. Está demostrando que lamentablemente adolece de orfandad en prolijidad", añadió.

Cuestionamientos a juez Concepción Carhuancho

El exmagistrado del TC también consideró que el juez Richard Concepción Carhuancho no debería continuar en el Poder Judicial debido a que siempre termina enviando a prisión a la gente en lugar de agotar todas las garantías de derecho.

"Yo creo que un juez penal es un juez de garantía de derecho y yo he visto que el juez del que estamos hablando prefiere siempre meter presa a las personas y no agotar los medios para aplicar una privación de la libertad, tal como lo ha dicho el TC, como la última ratio después de agotar las posibilidades", expresó.