Giulliana Loza dice que fiscal José Domingo Pérez debería apartarse "por decoro" del caso Cócteles

Giulliana Loza, abogada de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, indicó que el fiscal José Domingo Pérez “ha dañado el proceso indebidamente” del denominado caso Cócteles, por lo que consideró que debería dar un paso al costado en el juicio por la presunta financiación irregular de las campañas electorales (2011 y 2016).

“Yo creería que él, por decoro, debiera de apartare por sí solo [del caso Cócteles]”, señaló durante una entrevista en el programa Las cosas como son de RPP.

La jurista agregó, además, que si el mencionado representante del Ministerio Público “se mira en un espejo”, se daría cuenta “que ha actuado indebidamente marcado por sesgo y un afán de protagonismo político”.

“Dentro de mi posición, si él [José Domingo Pérez] fuera correcto, se daría cuenta que ha dañado el proceso indebidamente”, afirmó.



Imputación deficiente

El Tercer Juzgado Penal de la Corte Superior Nacional determinó este lunes que este caso retroceda a su etapa intermedia, es decir, al control de acusación tanto para Keiko Fujimori como para los más de 30 procesados involucrados en el juicio.

El tribunal sostuvo que, por mayoría, aplicó la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) emitida en diciembre, la cual ordenó dejar sin efecto la acusación fiscal por este mismo caso contra José Chlímper, exdirigente de Fuerza Popular.

La sala precisó, también, que la continuidad del juicio era insostenible debido a la existencia de vicios en el auto de enjuiciamiento.

Al respecto, Giulliana Loza sostuvo que fueron años de juicios perdidos “por un caso mal planteado” y aseveró que la responsabilidad es única y exclusivamente “del fiscal que hizo una mala acusación”.

Sobre el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público junto a la Procuraduría con el propósito de revertir la anulación del juicio oral, la abogada precisó que “jurídicamente no hay sustento” y explicó que a la larga “el único efecto” es que dentro de un año o dos “va a declararse la nulidad de todo”.

“En el fondo, en tanto no hay lavado de activos, no hay un delito, esto va a terminar archivándose definitivamente porque no tiene sustento jurídico ni legal”, concluyó.