El exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) Julio Magán fue absuelto -junto con otros exfuncionarios de la institución- por la Sala Permanente de la Corte Suprema de la condena de diez años que se le fue impuesta por la liberación de Gerson Gálvez Calle, alias ‘Caracol’.

“Es un tema de fondo, porque en el proceso, desde el año 2014 hasta noviembre de este año, tanto el Juzgado Unipersonal del Callao como la Sala Superior de la Primera Sala Superior del Callao, convalidaron una serie de vicios procesales”, dijo en Ampliación de Noticias.

Como se recuerda, en agosto del 2020, el Poder Judicial dictó diez años de cárcel contra Magán Zevallos y otros tres exfuncionarios del INPE, por presuntamente facilitar la excarcelación de Gerson Gálvez Calle, en 2014.

“Se violentó el tema del debido proceso en materia de defensa. (...) No hubo un mandato de detención que impida la salida del interno Gerson Gálvez. Además, el juez era una persona incompetente para poder dictar una sentencia de esa naturaleza”, señaló Magán esta mañana.

“Hay todos unos vicios procesales que la Sala Permanente de la Corte Suprema dice que todo eso origina nulidad y, por tanto, se me absuelve no solo a mí sino a las otras personas por un tema de inocencia. No es un problema de tecnicismo”, añadió.

Tomará medidas

Julio Magán aseguró que la decisión de la Corte Suprema “es un triunfo moral frente a esta mafia a ´Los Cuellos Blancos del Callao’”, tras señalar que él fue utilizado como un “chivo expiatorio para tratar de tapar toda la corrupción que estaba ahí”.

El exjefe del INPE adelantó que está evaluando si denuncia por prevaricato a los jueces que lo sentenciaron, así como elevar una queja ante la Junta Nacional de Justicia por su caso.

“¿Quién me va a pagar todo este tiempo que no he trabajado? Desde el 2018 me dejaron sin trabajo. Se denigró mi imagen, se hizo una campaña de demolición”, sentenció.

