Ministerio Público solicitó impedimento de salida del país contra suboficial Luis Magallanes por muerte de Eduardo Cruz Sanz

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que dicte mandato de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país contra el suboficial de tercera de la Policía Nacional Luis Magallanes, sospechoso de la muerte del cantante de hip hop Eduardo Cruz Sanz, conocido como 'truko', tras la movilización de ultimo 15 de octubre contra el Gobierno y el Congreso.



El fiscal Roger Yana Yanqui demandó esta medida contra dicho suboficial tras iniciar una investigación preparatoria en su contra por el presunto delito de homicidio simple y alternativamente por el cargo de homicidio culposo agravado en agravio de Eduardo Cruz Saenz.



El magistrado remitió su pedido al despacho del juez Abel Centeno para que lo evalúe en una audiencia a programar con la participación las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión respecto a la situación legal de dicho suboficial luego de que este jueves venciera el plazo de siete días de detención preliminar que se dictó en su contra a raíz de este caso.



El fiscal Roger Yana dispuso que esta investigación preparatoria se lleve a cabo en un plazo de 120 días en la que se llevaran a cabo una serie de diligencias como declaraciones testimoniales, pericias, entre otras, para establecer las responsabilidades del caso.



En su disposición a la que tuvo acceso RPP, el fiscal Yana Yanqui también decidió inhibirse de la competencia de esta investigación preparatoria.