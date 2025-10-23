Óscar Arriola espera liberación del suboficial Luis Magallanes en las próximas horas: "Es un héroe que ha defendido la democracia"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, quien la semana anterior informó que el suboficial de tercera, Luis Magallanes, fue quien disparó a Eduardo Ruiz Sanz, pide su liberación tras la detención preliminar dictada por el Poder Judicial el último sábado 18 de octubre.

Óscar Arriola, desde Villa El Salvador, aseguró que Magallanes "debió salir en libertad ayer, antes de ayer o en el minuto siguiente" y que no tuvo "voluntad criminal" en relación a la muerte de Eduardo Ruiz Sanz.

"Concurren eximentes de pena, cumplimiento del deber, legítima defensa, actuación bajo un estado de miedo insuperable. Y finalmente lo evidente, lo que está ahí al canto y que todo el mundo ha visto es que al efectuar el disparo, que dijimos en un primer momento, y que este va al piso y que existe una pericia balística, entonces estamos hablando de un acto culposo que no tiene voluntad criminal, no hay dolo", declaró.

En esa línea, Arriola sostuvo que Luis Magallanes fue "un héroe que ha defendido la democracia" y la "gobernabilidad", luego de que la semana anterior lo señaló como autor del disparo contra 'Trvko' la noche del miércoles 15 de octubre en las inmediaciones de la Plaza Francia.

"Es un héroe que ha defendido la democracia, que ha defendido la gobernabilidad de personas que han realizado actos de extrema violencia, que han tenido un saldo de 89 policías heridos. Y lo respaldo completamente y, por supuesto, que es un héroe viviente y todo el respaldo de siempre", puntualizó.

Óscar Arriola espera que en las próximas horas sea liberado el subfoficial investigado por muerte de joven en protestas | Fuente: RPP

Detención vence hoy

El Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria dictó la madrugada del sábado 18 de octubre siete días de detención preliminar contra el suboficial PNP Luis Magallanes, investigado por la muerte de Eduardo Ruiz.

Luis Magallanes fue detenido el jueves 16 de octubre, un día después de lo ocurrido con Eduardo Ruiz -por el cual el 23 de octubre vence el plazo de detención-.

"El autor de ese disparo es el suboficial de tercera, Luis Magallanes, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal, no al grupo Terna, y que estuvo comprendido -y así lo darán las investigaciones- en actos de verificación a inmediaciones de la avenida Abancay", señaló ante los medios de comunicación.



En la audiencia del sábado 18, Luis Magallanes aseguró que actuó en defensa de su vida porque un grupo de manifestantes lo señalaba como agente 'Terna' y que lo atacaron en inmediaciones de la Plaza Francia.

Peritaje en Plaza Francia

Ese misma fecha, Stefano Miranda, abogado de Luis Magallanes, estuvo presente en el peritaje balístico donde murió 'Trvko', informó que “se ha encontrado que el proyectil tiene la proyección hacia el piso".

Asimismo, indicó que su patrocinado llevaba su arma de fuego "porque pertenecía a la División de Secuestros", pese a que, según consigna un documento policial al que accedió RPP, los dos agentes implicados en la muerte de Mauricio Ruiz -Luis Magallanes y Omar Saavedra- debieron estar en el Centro de Lima "con ropa de trabajo y chaleco característico [...], sin armamento".

"El arma de fuego [es parte de] una táctica, porque pertenecía a la División de Secuestros. Él no tenía ninguna prohibición. Él no era parte del plan de operaciones de los que repelen el tema de las marchas", sostuvo Miranda.

No obstante, el día anterior (viernes 17 de octubre), el ministro del Interior Vicente Tiburcio aseguró en RPP que Magallanes sí formaba parte del plan de operaciones de la Policía desplegado el pasado miércoles.