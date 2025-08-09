Poder Judicial dictó 36 meses de arresto domiciliario contra Martina Hernández, madre de alias ‘El Monstruo’

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

De momento, no irá a prisión. El Poder Judicial dictó ayer, viernes, un mandato de arresto domiciliario de 36 meses contra Martina Esther Hernández de la Cruz, madre de Erick Luis Moreno Hernández, delincuente conocido como ‘El Monstruo’. Ella afronta una investigación fiscal por, presuntamente, integrar la organización criminal que lidera su hijo, prófugo de la justicia.

La decisión fue tomada por el juez Roberth Rimachi Pilco del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, quien además dispuso que la medida sea efectiva con la colocación de un grillete electrónico, es decir, sin resguardo policial presencial. También determinó que Martina Hernández deberá abonar una caución de S/ 5 mil en cuotas mensuales y cumplir con una serie de medidas restrictivas como la prohibición de comunicarse con su hijo y otros imputados en el caso.

Durante la audiencia, la imputada alegó una discapacidad física severa que le impedía cumplir con la prisión preventiva que solicitaba la Fiscalía, pues requeriría asistencia permanente. Además, presentó un certificado médico del Ministerio de Salud (Minsa).

"Soy inocente de todos los cargos que me están imputando (…) Me pongo a prueba a cualquier examen médico para que se verifique mi fractura", indicó al magistrado.

Asimismo, la imputada rechazó las acusaciones en su contra y dijo ser víctima de difamación y actos de venganza debido a su vínculo familiar con alias ‘El Monstruo’.

Por su parte, su defensa legal acreditó un domicilio en la urbanización Santo Domingo de Guzmán, en Ica, para cumplir con el arresto domiciliario. No obstante, durante la audiencia se señaló que se había acreditado una nueva dirección en el distrito limeño de Carabayllo, el cual sería alquilado, según reconoció el propio abogado defensor, situación que fue observada por la Fiscalía.

El fiscal Leonardo Boff, magistrado de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noreste, anunció que apelará el fallo, pues indicó que no existirían pruebas sólidas que acrediten la discapacidad alegada por la imputada, ya que no se habría hallado en su historia clínica constancia de las fracturas cervicales que padecería la imputada. Además, cuestionó la veracidad del certificado médico presentado.

¿Qué rol habría cumplido Martina Hernández en la organización delictiva de alias ‘El Monstruo’?

El pasado 3 de junio, el Ministerio Público y la Policía Nacional (PNP) ejecutaron un megaoperativo de allanamiento y captura en varios inmuebles vinculados a la organización delictiva 'Los Injertos del Cono Norte' que estaría liderada por Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', uno de los criminales más buscados del país.

La acción estuvo a cargo de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada y las divisiones policiales de Investigación de Crimen Organizado y de Secuestro y Extorsiones, la cual resultó en la captura de 25 presuntos miembros de la referida organización criminal que tenían orden de detención preliminar y 2 personas intervenidas en flagrancia delictiva, entre las cuales se encuentra Martina Esther Hernández de la Cruz, madre de alias 'El Monstruo'.

La Policía precisó que el megaoperativo fue un potente golpe contra el brazo armado y el brazo financiero de 'Los Injertos del Cono Norte', el cual estaba orientado a enviar dinero al extranjero para solventar los gastos de Erick Moreno Hernández, según informó el coronel PNP Manuel Cruz Chamba.

El mando policial precisó que varios de los detenidos se encargaban de recepcionar el dinero y luego, valiéndose de empresas, lo remitían al extranjero.

"[El] dinero era recepcionado por la mayoría de estas personas, de estas 27, que recepcionaban el dinero y se lo iban pasando a otras personas [...], pero también gran parte de ellos han utilizado las empresas que son conocidas en nuestro país para efectos de que enviaran el dinero a diversos países, donde 'El Monstruo', conjuntamente con otras personas, se han estado sosteniendo desde el punto de vista financiero y también donde han estado realizando las extorsiones", explicó.

Entre las personas que habrían cumplido esta tarea se encontraría Martina Hernández, madre de alias 'El Monstruo', quien "habría recibido dinero de uno de los secuestros".

"Las investigaciones preliminares a raíz de la trazabilidad del dinero es que ella ha recepcionado el dinero y lo habría trasladado. Tiene movimiento migratorio hacia el Brasil", indicó.

Cabe resaltar que Martina Hernández fue detenida en su domicilio de la urbanización Santo Domingo de Guzmán, en la ciudad de Ica, inmueble que también estaba comprendido en la orden de allanamiento judicial. Aunque ella no tenía mandato de detención preliminar, fue detenida en flagrancia, pues en su vivienda se halló material explosivo y una gran cantidad de dinero en efectivo. Además, un celular, un pasaporte, una tarjeta de Western Unión y otra con las inscripciones Fazenda Receita Federal, y un QR de Yape e Izipay que figuraban a su nombre.

El último 4 de junio, el Poder Judicial dictó 15 días de detención preliminar para Martina Esther Hernández , investigada por el presunto delito de organización criminal. La medida se cumplía la carceleta del Poder Judicial del Callao.