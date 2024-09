EN VIVO: PJ evalúa solicitud de prisión preventiva contra Andrés Hurtado, Elizabeth Peralta y Augusto Miu Lei

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde las 9.00 a. m., el Poder Judicial evalúa el pedido de 18 meses de prisión preventiva solicitada contra el conductor de televisión, Andrés Hurtado; la suspendida fiscal Elizabeth Peralta; y el empresario Augusto Miu Lei; quienes son investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Como se recuerda, el último viernes, el juez supremo Juan Carlos Checkley reprogramó para hoy dicha audiencia por pedido de la defensa legal de Hurtado Grados y Peralta Santur.

En aquella ocasión, Benji Espinoza, abogado de la fiscal Elizabeth Peralta, solicitó que se suspenda la audiencia pues, según dijo, no se le había dado el tiempo suficiente para preparar sus alegatos de defensa. Espinoza resaltó que solo pasaron 3 horas desde que le avisaron del inicio de la misma.

A este pedido se le unió Elio Riera, abogado de Andrés Hurtado, con lo que plantearon que se les diera un plazo no menor a 5 días antes de continuar con el proceso. Por su parte, la Fiscalía solicitó que, considerando el principio de "igualdad de armas", la audiencia se programe en el más breve plazo, lo cual fue considerado por Checkley Soria.

Entre 50 mil a 100 mil soles de ingresos mensuales

RPP accedió a la disposición de la Fiscalía mediante la cual solicita 18 meses de prisión preventiva contra los implicados, en un proceso que consideró "complejo". En dicho documento, se da cuenta de las declaraciones que brindó Hurtado al despacho del fiscal supremo Alcides Chinchay Castillo.

El presentador contó que sus ingresos como conductor de televisión del suspendido programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ oscilaban entre S/ 50 000 y S/ 100 000 mensuales; y que las presentaciones artísticas que realizaban en el interior del país podrían generarle ingresos de hasta 10 000 dólares por presentación.

Hurtado Grados indicó también que siempre “ha vivido en casa alquilada” y que, entre el 2019 y 2020, residió en la calle Tomasal, en el distrito limeño de Surco.

De acuerdo con el documento fiscal, insistió en que no recuerda los dos números de celular; y que ha usado equipos que no han estado a su nombre porque “a veces no tenía el DNI a la mano y ha conseguido líneas telefónicas a nombre de personas de su producción”.

También dijo que no posee cuentas bancarias a nivel nacional y que todos sus pagos han sido bancarizados y han sido pagados por la asistente de contabilidad de la empresa A.H. Entertainment Company S.A.C., que tiene como rubro las actividades comerciales del programa que se emitía por la señal de Panamericana.

Andrés Hurtado dijo conocer a fiscal Elizabeth Peralta

Andrés Hurtado le ha contado también al Ministerio Público que conoce a la investigada y suspendida fiscal Elizabeth Peralta desde hace unos “siete u ocho años” y que ha visitado su vivienda varias veces, además de salidas a restaurantes y de un viaje juntos a Estados Unidos.

Cabe precisar que Hurtado Grados es acusado de pedir una coima de un millón de dólares para gestionar – a través de la fiscal especializada en delitos de activos, Elizabeth Peralta – la devolución de un cargamento de oro incautado a la empresa de Javier Miu Lei.

Siguiendo el hilo conductor, el presentador televisivo señaló que no recuerda la fecha del viaje, pero dijo que ofreció pagarle el vuelo a Peralta; sin embargo, ella se rehusó por “ser funcionaria pública”. A lo que Hurtado le respondió que “siempre tenía la opción de canje de pasajes y que él invitaba”, según recoge el documento fiscal.

“La estadía en los EE.UU. fue en la casa de su hija Jossety [Hurtado], en Los Ángeles-California, donde estuvieron alrededor de cuatro días. Asimismo, indicó que los pasajes que él compraba siempre eran con la tarjeta de la empresa A.H. Entertainment S.A.C. y que nunca compró pasajes con efectivo”, se lee.

Aunque Hurtado alegó que no recordaba la fecha del viaje, la Fiscalía determinó que el viaje se realizó el 23 de enero de 2022, tras requerir la información a la aerolínea LATAM.

Además, se encontró que los pasajes se adquirieron a nombre de la empresa de la compañía de Andrés Hurtado.

Según el documento de formalización de la investigación, las declaraciones de Hurtado se brindaron bajo la “confesión sincera”.