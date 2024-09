Abogado de fiscal Elizabeth Peralta sobre allanamiento: "Vamos a colaborar, pero en libertad"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Benji Espinoza, abogado de la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, indicó este miércoles que su patrocinada colaborará con el Ministerio Público siempre y cuando continúe afrontando en libertad el proceso que se le sigue por tráfico de influencias y cohecho.

En declaraciones a la prensa, la defensa legal de la suspendida magistrada sostuvo que ella se acogió al silencio en su declaración ante el Ministerio Público y que no dará su testimonio mientras Fiscalía mantenga su posición de detenerla.

“Mi clienta quería hablar. Le he dicho doctora Peralta, usted ha confiado en mí para defenderla, confíe en mi instrucción. Usted no puede hablar ante un fiscal que no la quiere escuchar, y se preguntarán por qué no la quiere escuchar, porque ha pedido su detención”, dijo.

“Hoy la doctora Peralta está en libertad porque desde el día 1 hemos presentado todos sus arraigos, no hay riesgo de fuga, no hay riesgo de obstaculización. ¿Qué obstaculización puede haber si ella ya no está en el cargo de fiscal?”, añadió.

Sobre allanamiento

Al ser consultado sobre el allanamiento que ejecuta el Ministerio Público y la Policía Nacional a viviendas de Elizabeth Peralta, Andrés Hurtado y el empresario Augusto Miu Lei, el abogado sostuvo que la magistrada no tiene nada que ocultar y que las autoridades de Fiscalía podían proceder con esta diligencia.

“La doctora no tiene nada que ocultar ni nada que temer, no hay ningún problema. Cómo va a tener problema si no es ninguna delincuente ni ninguna mafiosa. Vamos a colaborar, pero en libertad”, manifestó.

Espinoza también expresó su rechazo a que el Ministerio Público busque la detención preliminar de la suspendida magistrada, pues ella no se ha negado a entregar información. En esa línea, resaltó que el Poder Judicial haya fallado en contra de dicha medida el último jueves.

“Acá tienen un abogado que quiere colaborar, quieren información la van a tener, quieren información de la doctora la van a tener, pero a mí no me van a jugar el cuento de que te detengo para investigarte. Yo he leído los tratados de derechos humanos y el Pacto Internacional de Derechos de Civiles y Políticos, Pacto de Nueva York 15 de mayo de 1966 dice es muy claro, la libertad es la regla. Si los fiscales no quieren respetar eso. Hay un juez que lo hace respetar”.

Allanamiento

El Ministerio Público realiza la tarde de este martes el allanamiento con descerraje del domicilio de la fiscal Elizabeth Peralta, en el marco de las diligencias por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo específico y cohecho activo específico, en agravio del Estado que se siguen contra ella; el conductor de televisión, Andrés Hurtado; y el empresario Augusto Miu Lei.

Cabe resaltar que ayer, lunes, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, autorizó dicha medida que es ejecutada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos.