Ciudadanas realizan plantón frente al Palacio de Justicia para exigir sentencia contra implicados en crimen de Solsiret Rodríguez

Un grupo de ciudadanas realiza este viernes un plantón frente a la sede de Poder Judicial exigiendo justicia por el caso de Solsiret Rodríguez , en la avenida Paseo de los Héroes Navales en el Cercado de Lima.



La actividad se produce cuando el Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao realiza hoy una audiencia para recoger elementos probatorios para una sentencia en los próximos días contra Andrea Aguirre y su pareja Kevin Villanueva, acusados del homicidio de la joven activista en agosto del 2016.



Rosario Aybar, madre de Solsiret Rodríguez, también llegó hasta el Paseo de los Héroes Navales para participar de la manifestación y precisó que el juez evaluará si el caso se trata de homicidio o feminicidio.

"Esa palabra odio es la que se tiene que certificar, pero el juez no quiero aceptar. Eso lo pedí claro cuando me tocó declarar a mí. Ese mismo juez dijo que no le parecía una justificación", dijo la madre. "¿Por qué tanta injusticia?¿por qué tanta demora?", agregó.

Solsiret Rodríguez fue vista por última vez el 23 de agosto de 2016. Luego de años de búsqueda, sus restos fueron hallados en una casa del jirón Condesuyos, Cercado de Lima.

La División de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía detuvo en el 2020 a Andrea Aguirre y a su pareja, Kevin Villanueva, como sospechosos de la desaparición de la estudiante.



Luego de cuatro días de detención, Aguirre Concha confesó a los investigadores de la PNP que había descuartizado el cuerpo de Solsiret Rodríguez, pero aseguró que la muerte de la joven fue accidental, durante una discusión entre ellas y Kevin Villanueva.

En febrero del 2020, el Poder Judicial dictó para ambos nueve meses de prisión preventiva, que en noviembre del mismo año fue ampliado a 16 meses más.

Para el Segundo Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, Kevin Villanueva y Andrea Aguirre cometieron el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de homicidio calificado por ferocidad, tipificado en el artículo 106 y en el inciso 1 del artículo 108 del Código Penal.

Sin embargo, el fiscal provincial Jimmy Mansilla Castañeda a cargo, los acusa alternativamente, de ser los coautores del delito de feminicidio (tipificación alternativa), por lo que solicita 30 años de pena privativa de la libertad efectiva para ambos.

A mediados de mayo pasado se conoció que el Poder Judicial ordenó la liberación de Andrea Aguirre y su pareja Kevin Villanueva, acusados del homicidio de la joven activista Solsiret Rodríguez en agosto del 2016 tras vencerse la prisión preventiva que se dicto en contra de ellos.

A través de un comunicado, la Corte Superior de Justicia del Callao afirmó que la medida coercitiva tenía como fecha límite de vencimiento el 12 de mayo. Mientras que el fiscal provincial a cargo del caso de Solsiret Rodríguez consideró que hubo demora por parte del Poder Judicial en la programación de las fechas de las audiencias del juicio oral contra los asesinos confesos.

