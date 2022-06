Así se desarrolló la audiencia del caso de Ana Estrada. | Fuente: RPP

La activista Ana Estrada participó en la nueva audiencia del proceso con el que se busca ratificar la decisión -en primera instancia- del Poder Judicial y reconocer su derecho a una muerte digna.

En este proceso, la Corte Suprema debe ratificar la decisión tomada por la demanda de amparo que presentó la Defensoría del Pueblo en reconocimiento al derecho a la muerte digna de Ana Estrada.

Según la Defensoría, tres magistrados supremos estarían a favor de Ana Estrada, pero se necesitan 4 de 5 votos para que la decisión del tribunal quede firme. La audiencia de este viernes busca el voto del juez supremo dirimente Augusto Ruidías Farfán.



🔴 [#Ahora] El juez supremo dirimente, Augusto Ruidías Farfán inicia audiencia de vista de causa sobre el recurso de consulta en el caso #AnaEstrada.

📱 Sigue la transmisión en vivo por Justicia TV: https://t.co/7Zbu7qp2W0 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) June 3, 2022

Palabras de Ana Estrada

Durante la sesión de hoy, la activista Ana Estrada se dirigió al juez, solicitándole que pueda acceder a su pedido a una muerte digna.

“Espero, con todo respeto, que sea la última (intervención), no solo porque significaría que he conquistado finalmente mi derecho a decidir sobre mi vida; sino porque, como le comento, hablar me exige mucho esfuerzo”, manifestó.

“Quiero la facultad de acceder al procedimiento de eutanasia cuando ya no pueda seguir sufriendo en vida. El juez de primera instancia así lo entendió. (...) Hoy tres magistrados supremos votan por aprobar este histórico fallo. Le pido, señor juez, con todo respeto, se adhiera a la mayoría y se ponga de nuestro lado”, añadió.

En la sesión de este viernes participaron, además de Ana Estrada; su abogado, Walter Gutiérrez; el abogado de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, y el médico Gonzalo Gianella. Culminada la audiencia, el juez Augusto Ruidías indicó que su decisión será expedida en el plazo de ley.