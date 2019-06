Susana Huamaní afirma que cuenta con el edicto y acta de su matrimonio realizado en el 2018 en Municipalidad de Villa María del Triunfo. | Fuente: RPP

Susana Huamaní denunció este jueves que la Municipalidad de Villa María del Triunfo no registró su matrimonio realizado en marzo del 2018, a pesar de contar con el acta de esta celebración. Ahora el municipio le recomienda casarse por matrimonio masivo para solucionar el problema.

"A mi esposo le caducó el DNI y fue a la Reniec a renovar el documento y cuando fue a registrarse le dicen que él estaba casado y que estaba soltero. Nos causó extrañesa. Nos fuimos a EsSalud y ahí también nos señalaron que no estabamos casados", dijo a RPP.

Susana Huamaní afirmó que al acudir a la Municipalidad de Villa María del Triunfo, el encargado de la oficina de registro civil, Daniel Rodríguez, le indicó dejar las copias de su acta matrimonial para buscar sus documentos en el archivo. Luego, al no hallar la referida documentación el sujeto le informó que debía casarse otra vez, pero en un matrimonio masivo, previo pago de 70 soles.



"¿Cómo es posible esto si yo ya estoy casada? Tengo un documento que me acredita que ya estoy casada. Dígame que renueve los documentos que solicita y hágame firmar un padrón, pero no me pida que me vuelva a casar. Y el señor me dice que me vaya a quejar en mesa de partes y me vaya a quejar dónde me dé la gana", relató la mujer.



"Huamaní aseguró que al comunicarse por teléfono con la persona que la casó éste le narró que fue retirado del cargo en la Municipalidad de Villa María del Triunfo cuando hubo un cambio de gestión. Y que él fue testigo que en su ex área de trabajo un trabajador municipal estaba botando actas matrimoniales", sostuvo.