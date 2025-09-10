Últimas Noticias
Cierran por obras la avenida Brasil: conoce el tramo afectado y el plan de desvío vehicular

La avenida Brasil une el Cercado de Lima con Magdalena.
La avenida Brasil une el Cercado de Lima con Magdalena.
Redacción RPP

Redacción RPP

·

Los trabajos, que contemplan la reparación de la calzada y la instalación de señalización vertical, tendrán una duración de cien días.

La avenida Brasil, una de las principales arterias de la ciudad, ha sido cerrada al tránsito vehicular por obras que se vienen ejecutando desde el pasado 8 de septiembre, informó la Municipalidad de Lima.

En un comunicado, el municipio detalló que los trabajos, que contemplan la reparación de la calzada y la instalación de señalización vertical, tendrán una duración de cien días.

En su primera etapa, los trabajos se realizan en los carriles auxiliares de la avenida Brasil, en el tramo comprendido entre la plaza Bolognesi y la avenida 28 de Julio.

Por ello, se contempla un desvío vehicular nocturno, horario en el que se ejecutarán las obras: en el citado tramo, los vehículos particulares deberán ingresar al carril central de la avenida Brasil (exclusivo para transporte público), para luego retomar a las vías auxiliares, tal como se observa en el mapa a continuación:

¿Qué obras se realizarán en la avenida Brasil?

La Municipalidad de Lima detalló que las obras incluyen “pavimentación, reparación de superficie de rodadura, colocación de señalética vertical y mejoras en la seguridad vial”. 

“La avenida Brasil se intervendrá de manera total en una longitud de 5 km en el tramo de la Plaza Bolognesi hacia la avenida EI Ejército”, refirió el municipio en un comunicado.

Cabe mencionar que, en paralelo, se están realizando trabajos de remodelación en la avenida Los Alisos, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de la capital.

En este caso, los trabajos también iniciaron en los carriles auxiliares, en el tramo comprendido entre la avenida Canta Callao y la avenida Túpac Amaru. 

Este es el plan de desvío para el primer tramo de obras de la avenida Los Alisos:

